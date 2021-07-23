Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки

Замість Валерія Кондратюка відомство очолюватиме Олександр Литвиненко.

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка.

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Відповідний указ зʼявився в пʼятницю, 23 липня на сайті глави держави.

Іншим указом Зеленський призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який до цього часу очолював Національний інститут стратегічних досліджень.

За даними з відкритих джерел, Олександр Литвиненко в роки президентства Петра Порошенка (2014-2019) був заступником секретаря РНБО.

У серпні 2019 року Володимир Зеленський призначив його своїм указом директором Національного інституту стратегічних досліджень.

У різний час керував управлінням з питань державної безпеки, а також експертною комісією і департаментом держбезпеки РНБО.

Також був заступником начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ, радником директора Інституту проблем національної безпеки РНБО і генерального директора ДК "Укроборонпром".

Валерія Кондратюка призначили главою СЗР у червні минулого року.

До цього Кондратюк займав пост глави адміністрації президента Петра Порошенка, працював на різних посадах в СБУ та Міноборони України.

З 1999 по 2002 рік був військовим аташе при посольстві України в США.

Нагадаємо, 5 червня 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Євдокимова з посади глави СЗР і призначив на його місце Валерія Кондратюка.

А у квітні 2021 року з посади заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки був звільнений Юрій Зонтов (брат голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка).