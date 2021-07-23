Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Вместо Валерия Кондратюка ведомство будет возглавлять Александр Литвиненко.

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка.

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Соответствующий указ появился в пятницу, 23 июля на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский назначил на эту должность Александра Литвиненко, который до этого времени возглавлял Национальный институт стратегических исследований.

По данным из открытых источников, Александр Литвиненко в годы президентства Петра Порошенко (2014-2019) был заместителем секретаря СНБО.

В августе 2019 года Владимир Зеленский назначил его своим указом директором Национального института стратегических исследований.

В разное время руководил управлением по вопросам государственно безопасности, а также экспертной комиссией и департаментом госбезопасности СНБО.

Также был заместителем начальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, советником директора Института проблем национальной безопасности СНБО и генерального директора ГК "Укроборонпром".

Валерия Кондратюка назначили главой СВР в июне прошлого года.

До этого Кондратюк занимал пост главы администрации президента Петра Порошенко, работал на разных должностях в СБУ и Минобороны Украины.

С 1999 по 2002 год был военным атташе при посольстве Украины в США.

Напомним, 5 июня 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности главы СВР и назначил на его место Валерия Кондратюка.

А в апреле 2021 года с должности заместителя начальника управления Службы внешней разведки был уволен Юрий Зонтов (брат председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка).