"Пусть россияне не разевают рот": мэр Харькова исключил оккупацию города Россией (видео)

Первую столицу Украины, по словам Игоря Терехова, будут защищать не только харьковчане, но и все украинцы.

Харьков готов дать отпор оккупационным войскам в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр областного центра Игорь Терехов.

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Комментируя интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому изданию The Washington Post, городской голова Харькова успокоил местных жителей и заверил, что на защиту первой столицы встанут не только харьковчане, но и все украинцы.

По словам Игоря Терехова, у областного центра есть все силы и средства для того, чтобы дать отпор оккупационным войскам в случае полномасштабного вторжения.

Подытоживая, мэр Харькова заявил, что у жителей первой столицы нет повода для беспокойства.

"Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!", — написал Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

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В комментарии "Суспільному" Игорь Терехов отметил, чтобы россияне "не разевали рот" в отношении украинского Харькова. В общении с журналистами мэр областного центра еще раз обратился к местным жителям на фоне возможного вторжения армии РФ и пообещал, что первая столица останется мирным и спокойным городом.

На уточняющий вопрос корреспондента "Суспільного", какие именно меры предпринимает местная власть в условиях военной угрозы, Игорь Терехов сообщил, что разработана "дорожная карта".

"Я очень хочу, чтобы не было никакой агонии, истерики. Харьков остается спокойным, толерантным, мирным украинским городом. Не будет никакой войны", — добавил мэр Харькова в общении с журналистами.

[ + – ] Игорь Терехов о возможной оккупации Харькова российскими войсками

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post предположил, что РФ может оккупировать Харьков. По словам главы государства, полномасштабная война приведет к сотням тысяч жертв среди населения, а защищать родную страну будут даже те граждане, которые ранее одобряли оккупацию Крыма и Донбасса.

В условиях возможного вторжения РФ в Украину, Госпогранслужба сообщила Фокусу о завершении масштабного проекта "Стена", который был направлен на укрепление государственной границы с Россией. За семь лет из государственного бюджета страны на возведение "Стены Яценюка" потратили почти 2,5 млрд гривен.