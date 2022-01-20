"Стена Яценюка" достроена, на проект за 7 лет потратили почти 2,5 млрд гривен, — ГПСУ

Пограничники сообщили Фокусу, что в рамках проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов и 99 километров металлических заборов. Вместо "Стены" Кабмин одобрил новую программу по обустройству госграницы на 36 млрд грн.

Проект "Стена" по обустройству государственной границы, который в соцсетях окрестили "Стеной Яценюка", завершен, а на его реализацию за семь лет из госбюджета Украины потратили 2,437 млрд гривен. Об этом Фокусу сообщили в администрации Государственной пограничной службы.

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Как говорится в ответе на запрос, 31 декабря был завершен период реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавской госграницы, а также территорий, прилегающих к административной границе с временно оккупированным Крымом (Проект "Стена" — ред.).

По данным Госпогранслужбы, с 2015 по 2021 года из государственного бюджета Украины на строительство "Стены Яценюка" потратили 2,437 млрд гривен:

2015 год — 400 млн гривен;

2016 год — 200 млн;

2017 год — 200 млн;

2018 год — 500 млн;

2019 год — 400 млн;

2020 год — 400 млн;

2021 год — 337,7 млн.

В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 переходов дорог через овраги, 99 км металлических заборов и 62 километра заграждения из спирали "Егоза". В апреле-июне 2022 года, по данным ведомства, запланировано принятие еще нескольких инженерно-технических сооружений.

На участках государственной границы в Харьковской области обустроили 4 опорных пункта и 9 огневых позиций, а также возведено 9 комплексов системы видеоконтроля и сигнализации. Похожий механизм также был установлен в Луганской области.

"Завершение действия Плана мероприятий не означает прекращения развития границы в инженерно-техническом отношении. В надлежащем обустройстве нуждается вся государственная граница Украины и во всех направлениях. Однако развитию участков с Россией, а также с Беларусью уделяется первостепенное внимание. В целях надлежащего обустройства государственной границы, постановлением Кабмина от 15.12.2021 № 1386 утверждена Государственная целевая правоохранительная программа (новый проект на 36 млрд — ред.) обустройства государственной границы по строительству инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций Госпогранслужбы на период до 2024 года", — говорится в ответе на запрос Фокуса.

В Госпогранслужбе ожидают, что одним из результатов выполнения указанной программы является обустройство в 2022 году участка украинско-российской границы, который находится под контролем Киева.

Выполнение новой стратегии, утвержденной постановлением Кабмина, будет обеспечиваться в пределах средств, предусмотренных в госбюджете на соответствующий бюджетный период, а также за счет других источников, которые не запрещены законом.

[ + – ] Украина потратила на "Стену Яценюка" почти 2,5 млрд гривен

[ + – ] Украина потратила на "Стену Яценюка" почти 2,5 млрд гривен

Напомним, в мае 2021 года Госпогранслужба отчитывалась о том, что Украина в рамках проекта "Стена Яценюка" обустроила на границе с РФ 400 км противотанковых рвов.

Летом 2019 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры передали в суд дело о хищении 40 млн гривен, которые были выделены на реализацию проекта "Стена". Госпогранслужба, комментируя судебный процесс, утверждала, что обвинения по "Стене Яценюка" не подкреплены доказательствами.