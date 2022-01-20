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"Стена Яценюка" достроена, на проект за 7 лет потратили почти 2,5 млрд гривен, — ГПСУ

Богдан Соловьев
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Проект Стена
Проект "Стена" по обустройству границы был завершен 31 декабря

Пограничники сообщили Фокусу, что в рамках проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов и 99 километров металлических заборов. Вместо "Стены" Кабмин одобрил новую программу по обустройству госграницы на 36 млрд грн.

Проект "Стена" по обустройству государственной границы, который в соцсетях окрестили "Стеной Яценюка", завершен, а на его реализацию за семь лет из госбюджета Украины потратили 2,437 млрд гривен. Об этом Фокусу сообщили в администрации Государственной пограничной службы.

Как говорится в ответе на запрос, 31 декабря был завершен период реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавской госграницы, а также территорий, прилегающих к административной границе с временно оккупированным Крымом (Проект "Стена" — ред.).

По данным Госпогранслужбы, с 2015 по 2021 года из государственного бюджета Украины на строительство "Стены Яценюка" потратили 2,437 млрд гривен:

  • 2015 год — 400 млн гривен;
  • 2016 год — 200 млн;
  • 2017 год — 200 млн;
  • 2018 год — 500 млн;
  • 2019 год — 400 млн;
  • 2020 год — 400 млн;
  • 2021 год — 337,7 млн.

В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 переходов дорог через овраги, 99 км металлических заборов и 62 километра заграждения из спирали "Егоза". В апреле-июне 2022 года, по данным ведомства, запланировано принятие еще нескольких инженерно-технических сооружений.

На участках государственной границы в Харьковской области обустроили 4 опорных пункта и 9 огневых позиций, а также возведено 9 комплексов системы видеоконтроля и сигнализации. Похожий механизм также был установлен в Луганской области.

"Завершение действия Плана мероприятий не означает прекращения развития границы в инженерно-техническом отношении. В надлежащем обустройстве нуждается вся государственная граница Украины и во всех направлениях. Однако развитию участков с Россией, а также с Беларусью уделяется первостепенное внимание. В целях надлежащего обустройства государственной границы, постановлением Кабмина от 15.12.2021 № 1386 утверждена Государственная целевая правоохранительная программа (новый проект на 36 млрд — ред.) обустройства государственной границы по строительству инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций Госпогранслужбы на период до 2024 года", — говорится в ответе на запрос Фокуса.

В Госпогранслужбе ожидают, что одним из результатов выполнения указанной программы является обустройство в 2022 году участка украинско-российской границы, который находится под контролем Киева.

Выполнение новой стратегии, утвержденной постановлением Кабмина, будет обеспечиваться в пределах средств, предусмотренных в госбюджете на соответствующий бюджетный период, а также за счет других источников, которые не запрещены законом.

Стена Яценюка
Украина потратила на "Стену Яценюка" почти 2,5 млрд гривен
Стена Яценюка
Украина потратила на "Стену Яценюка" почти 2,5 млрд гривен

Напомним, в мае 2021 года Госпогранслужба отчитывалась о том, что Украина в рамках проекта "Стена Яценюка" обустроила на границе с РФ 400 км противотанковых рвов.

Летом 2019 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры передали в суд дело о хищении 40 млн гривен, которые были выделены на реализацию проекта "Стена". Госпогранслужба, комментируя судебный процесс, утверждала, что обвинения по "Стене Яценюка" не подкреплены доказательствами.