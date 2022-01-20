"Стіна Яценюка" добудована, на проєкт за 7 років витратили майже 2,5 млрд гривень, — ДПСУ

Прикордонники повідомили Фокусу, що у межах проєкту облаштовано 403 км протитранспортних ровів та 99 кілометрів металевих огорож. Замість "Стіни" Кабмін схвалив нову програму з облаштування державного кордону на 36 млрд грн.

Проєкт "Стіна" з облаштування державного кордону, який у соцмережах охрестили "Стіною Яценюка", завершений, а на його реалізацію за сім років із держбюджету України витратили 2,437 млрд. гривень. Про це Фокус повідомили в адміністрації Державної прикордонної служби.

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Як йдеться у відповіді на запит, 31 грудня було завершено період реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдавського держкордону, а також територій, що прилягають до адміністративного кордону тимчасово окупованого Криму (Проєкт "Стіна" — ред.).

За даними Держприкордонслужби, з 2015 до 2021 року з державного бюджету України на будівництво "Стіни Яценюка" витратили 2,437 млрд гривень:

2015 рік – 400 млн гривень;

2016 рік — 200 млн;

2017 рік — 200 млн;

2018 рік — 500 млн;

2019 рік — 400 млн;

2020 рік — 400 млн;

2021 рік — 337,7 млн.

У процесі виконання проєкту облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 кілометри загородження зі спіралі "Єгоза". У квітні-червні 2022 року, за даними відомства, заплановано ухвалення ще кількох інженерно-технічних споруд.

На ділянках державного кордону в Харківській області облаштували 4 опорні пункти та 9 вогневих позицій, а також зведено 9 комплексів системи відеоконтролю та сигналізації. Схожий механізм також було встановлено у Луганській області.

"Завершення дії Плану заходів не означає припинення розвитку кордону в інженерно-технічному плані. Належного облаштування потребує весь державний кордон України і в усіх напрямках. Проте розвитку ділянок з Росією, а також з Білоруссю приділяється першочергова увага. З метою належного облаштування державного кордону, постановою Кабміну від 15.12.2021 № 1386 затверджено Державну цільову правоохоронну програму (новий проєкт на 36 млрд — ред.) облаштування державного кордону з будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій", — йдеться у відповіді на запит Фокусу.

У Держприкордонслужбі очікують, що одним із результатів виконання зазначеної програми є облаштування у 2022 році ділянки українсько-російського кордону, яка знаходиться під контролем Києва.

Виконання нової стратегії, затвердженої ухвалою Кабміну, забезпечуватиметься у межах коштів, передбачених у держбюджеті на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, які не заборонені законом.

[ + – ] Україна витратила на "Стіну Яценюка" майже 2,5 млрд. гривень

[ + – ] Україна витратила на "Стіну Яценюка" майже 2,5 млрд. гривень

Нагадаємо, у травні 2021 року Держприкордонслужба звітувала про те, що Україна у межах проєкту "Стіна Яценюка" облаштувала на кордоні з РФ 400 км протитанкових ровів.

Влітку 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до суду справу про розкрадання 40 млн. гривень, які були виділені на реалізацію проєкту "Стіна". Держприкордонслужба, коментуючи судовий процес, стверджувала, що звинувачення щодо "Стіні Яценюка" не підкріплені доказами.