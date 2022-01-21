"Нехай росіяни не роззявляють рота": мер Харкова виключив окупацію міста Росією (відео)

Першу столицю України, за словами Ігоря Терехова, захищатимуть не лише харків'яни, а й усі українці.

Харків готовий дати відсіч окупаційним військам у разі повномасштабного вторгнення РФ до України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер обласного центру Ігор Терехов.

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Коментуючи інтерв'ю президента України Володимира Зеленського американському виданню The Washington Post, міський голова Харкова заспокоїв місцевих мешканців та запевнив, що на захист першої столиці стануть не лише харків'яни, а й усі українці.

За словами Ігоря Терехова, обласний центр має всі сили та засоби для того, щоб дати відсіч окупаційним військам у разі повномасштабного вторгнення.

Підсумовуючи, мер Харкова заявив, що мешканці першої столиці не мають приводу для занепокоєння.

"Харків і надалі успішно розвиватиметься під мирним небом. Усе буде Харків і все буде Україна!", — написав Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

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У коментарі "Суспільному" Ігор Терехов зазначив, щоб росіяни "не роззявляли рота" щодо українського Харкова. У спілкуванні з журналістами мер обласного центру ще раз звернувся до місцевих жителів на тлі можливого вторгнення армії РФ та пообіцяв, що перша столиця залишиться мирним та спокійним містом.

На уточнювальне запитання кореспондента "Суспільного", які саме заходи вживає місцева влада в умовах військової загрози, Ігор Терехов повідомив, що розроблено "дорожню карту".

"Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики. Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде жодної війни", — додав мер Харкова у спілкуванні з журналістами.

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Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню The Washington Post припустив, що РФ може окупувати Харків. За словами глави держави, повномасштабна війна призведе до сотень тисяч жертв серед населення, а захищатимуть рідну країну навіть ті громадяни, які раніше схвалювали окупацію Криму та Донбасу.

В умовах можливого вторгнення РФ в Україну, Держприкордонслужба повідомила Фокусу про завершення масштабного проєкту "Стіна", який був спрямований на зміцнення державного кордону з Росією. За сім років із державного бюджету країни на будівництво "Стіни Яценюка" витратили майже 2,5 млрд гривень.