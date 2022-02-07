Готовятся к вторжению РФ: в Харькове провели обучение для гражданского населения (фото)

Для участников мероприятия было несколько площадок, где можно было получить базовые знания, например, по тактической медицине или картографии.

6 февраля в Харькове прошло обучение для гражданского населения по инициативе Национального корпуса (НК) вместе с инструкторами из роты "Восток" и "Украинского легиона". Об этом сообщается в телеграм-канале лидера НК в Харькове Константина Немичева.

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Участники мероприятия имели возможность получить навыки, которые могут понадобиться в случае новой фазы войны с Россией. Всего действовало несколько локаций:

тактика

тактическая медицина

картография

основы минной безопасности

базовые знания о крупнокалиберном вооружении (ДШК, АГС)

Основная цель подобных мероприятий — подготовка населения к возможному наступлению России и повышение патриотического духа.

"Паника и растерянность наступает тогда, когда человек не знает, что делать. Не знает, где укрыться от обстрелов, как оказать медицинскую помощь или к кому обратиться за защитой", — пишут авторы о причинах проведения такого мероприятия.

Отметим, что подобные мероприятия проходят и в других частях Украины, например, подобное мероприятие прошло в Киеве 6 февраля. Днем ранее обучение проходило во Львове, Ивано-Франковске и ряде других городах.

[ + – ] Обучение гражданского населения Харькова [ + – ] Обучение гражданского населения Харькова [ + – ] Обучение гражданского населения Харькова [ + – ] Обучение гражданского населения Харькова [ + – ] Обучение гражданского населения Харькова [ + – ] Обучение гражданского населения Харькова

Напомним, 5 февраля в Харькове прошел Марш единства, который собрал около 5 тысяч человек. Его инициировал Штаб обороны Харьковщины и более 80 общественных организаций. Также в Украине запустили сайт территориальной обороны Украины, на котором есть информация о том, как записаться в ТрО, какие документы нужны, и где находятся центры комплектования.