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Военный Фокус Российско-украинская война

Готовятся к вторжению РФ: в Харькове провели обучение для гражданского населения (фото)

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обучение владением оружия
Обучение обращения с оружием

Для участников мероприятия было несколько площадок, где можно было получить базовые знания, например, по тактической медицине или картографии.

6 февраля в Харькове прошло обучение для гражданского населения по инициативе Национального корпуса (НК) вместе с инструкторами из роты "Восток" и "Украинского легиона". Об этом сообщается в телеграм-канале лидера НК в Харькове Константина Немичева.

Участники мероприятия имели возможность получить навыки, которые могут понадобиться в случае новой фазы войны с Россией. Всего действовало несколько локаций:

  • тактика
  • тактическая медицина
  • картография
  • основы минной безопасности
  • базовые знания о крупнокалиберном вооружении (ДШК, АГС)

Основная цель подобных мероприятий — подготовка населения к возможному наступлению России и повышение патриотического духа.

российское вторжение

"Паника и растерянность наступает тогда, когда человек не знает, что делать. Не знает, где укрыться от обстрелов, как оказать медицинскую помощь или к кому обратиться за защитой", — пишут авторы о причинах проведения такого мероприятия.

вторжение рф

Отметим, что подобные мероприятия проходят и в других частях Украины, например, подобное мероприятие прошло в Киеве 6 февраля. Днем ранее обучение проходило во Львове, Ивано-Франковске и ряде других городах.

Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова
Обучение гражданского населения Харькова

Напомним, 5 февраля в Харькове прошел Марш единства, который собрал около 5 тысяч человек. Его инициировал Штаб обороны Харьковщины и более 80 общественных организаций. Также в Украине запустили сайт территориальной обороны Украины, на котором есть информация о том, как записаться в ТрО, какие документы нужны, и где находятся центры комплектования.