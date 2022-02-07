Готуються до вторгнення РФ: у Харкові провели навчання для цивільного населення (фото)

Для учасників заходу було кілька майданчиків, де можна отримати базові знання, наприклад, з тактичної медицини чи картографії.

6 лютого в Харкові Національний корпус (НК) разом з інструкторами з роти "Схід" та "Українського легіону" провели навчання для цивільного населення. Про це повідомляє у телеграм-каналі лідер НК у Харкові Костянтин Немічев.

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Учасники заходу мали змогу отримати навички, які можуть знадобитись у разі нової фази війни з Росією. Усього діяло кілька локацій:

тактика

тактична медицина

картографія

основи мінної безпеки

базові знання про великокаліберне озброєння (ДШК, АГС)

Основна мета подібних заходів — підготовка населення до можливого наступу Росії та підвищення патріотичного духу.

"Паніка та розгубленість настає тоді, коли людина не знає, що робити. Не знає, де сховатися від обстрілів, як надати медичну допомогу або до кого звернутися за захистом", — пишуть автори про причини проведення такого заходу.

Зазначимо, що подібні заходи проводять і в інших частинах України, наприклад, подібний захід пройшов у Києві 6 лютого. Днем раніше навчання проходило у Львові, Івано-Франківську та інших містах.

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Нагадаємо, 5 лютого в Харкові пройшов Марш єдності, який зібрав близько 5 тисяч людей. Його ініціювали Штаб оборони Харківщини та понад 80 громадських організацій. Також в Україні запустили сайт територіальної оборони України, на якому є інформація про те, як записатися в ТрО, які документи потрібні та де знаходяться центри комплектування.