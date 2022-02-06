На варті свого дому. Сили територіальної оборони України запустили свій сайт
На веб-ресурсі можна знайти інформацію про те, як записатися в ТРО, які документи для цього потрібні і де знаходяться центри комплектування в кожному регіоні країни.
У Сил територіальної оборони Збройних сил України з'явився свій сайт, який містить необхідну інформацію про те, як записатися до резерву.
Зокрема, на веб-сторінці можна знайти список документів, які кандидат на вступ до територіальної оборони повинен підготувати під час походу до місцевого центру комплектування, адреси яких також наведені на сайті.
Крім цього, ресурс містить розділ з відповідями на питання з приводу тероборони. Там йдеться про те, чи можна проходити бойову підготовку, використовуючи власну зброю, скільки часу займають збори та навчання, чи можна записатися до тероборони не за місцем прописки тощо.
Наприклад, у відповіді на питання про те, чи будуть службовці територіальної оборони залучені до реальних бойових дій, йдеться, що ключова особливість ТрО – захист свого будинку.
"ТрО формують місцеві жителі, які захищатимуть свій будинок, охоронятимуть об'єкти і воюватимуть на території свого району. Однак у разі крайньої необхідності, за рішенням Головнокомандувача ЗСУ Сили ТрО можуть виконувати завдання в інших регіонах", — йдеться на сайті.
Також там зазначили, що зараз розгортається штат мирного часу, потім пройде набір у резерв для особливого періоду, а після сформованого резерву розглядатиметься питання про формування добровільних територіальних громад ТрО.
Виходячи з інформації сервісу archive.org, рання збережена в мережі копія датована 4 червня 2021 року, як сайт тероборони він був оформлений вже в минулому січні, а доступ до ресурсу відкрили тільки зараз.
Нещодавно ми повідомляли, що бійцям тероборони мають намір видати додаткове озброєння.
Раніше Фокус докладно аналізував, якою має бути територіальна оборона в Україні та чого їй не вистачає зараз.