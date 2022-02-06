На варті свого дому. Сили територіальної оборони України запустили свій сайт

На веб-ресурсі можна знайти інформацію про те, як записатися в ТРО, які документи для цього потрібні і де знаходяться центри комплектування в кожному регіоні країни.

У Сил територіальної оборони Збройних сил України з'явився свій сайт, який містить необхідну інформацію про те, як записатися до резерву.

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[ + – ] Сайт Сил тероборони

Зокрема, на веб-сторінці можна знайти список документів, які кандидат на вступ до територіальної оборони повинен підготувати під час походу до місцевого центру комплектування, адреси яких також наведені на сайті.

[ + – ] Перелік документів для вступу до тероборони

Крім цього, ресурс містить розділ з відповідями на питання з приводу тероборони. Там йдеться про те, чи можна проходити бойову підготовку, використовуючи власну зброю, скільки часу займають збори та навчання, чи можна записатися до тероборони не за місцем прописки тощо.

[ + – ] Відповіді на запитання

Наприклад, у відповіді на питання про те, чи будуть службовці територіальної оборони залучені до реальних бойових дій, йдеться, що ключова особливість ТрО – захист свого будинку.

"ТрО формують місцеві жителі, які захищатимуть свій будинок, охоронятимуть об'єкти і воюватимуть на території свого району. Однак у разі крайньої необхідності, за рішенням Головнокомандувача ЗСУ Сили ТрО можуть виконувати завдання в інших регіонах", — йдеться на сайті.

Також там зазначили, що зараз розгортається штат мирного часу, потім пройде набір у резерв для особливого періоду, а після сформованого резерву розглядатиметься питання про формування добровільних територіальних громад ТрО.

Виходячи з інформації сервісу archive.org, рання збережена в мережі копія датована 4 червня 2021 року, як сайт тероборони він був оформлений вже в минулому січні, а доступ до ресурсу відкрили тільки зараз.

Нещодавно ми повідомляли, що бійцям тероборони мають намір видати додаткове озброєння.

Раніше Фокус докладно аналізував, якою має бути територіальна оборона в Україні та чого їй не вистачає зараз.