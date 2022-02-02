Бійцям тероборони України видадуть додаткове озброєння: опубліковано закон
Закон України "Про національний опір" розширює повноваження командування Сил спецоперацій та дозволяє захищати країну колишнім учасникам АТО, які отримали поранення.
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон України №6302 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та засад підготовки та ведення національного опору". Про це він написав у Facebook.
За словами Стефанчука, закон значно збільшує види озброєнь, які отримають бригади територіальної оборони в разі воєнних дій.
Документ дозволяє брати участь в обороні України колишнім учасникам антитерористичної операції, які зазнали поранень, додав він.
"Це необхідне і вчасно прийняте рішення, зважаючи на чергову хвилю агресії Росії. Повноцінному національному опору бути. Збройна, навчена та готова протидіяти нація дасть ворогу відсіч", — наголосив спікер Ради.
Що сказано у законі про нацопір?
У тексті опублікованого на сайті парламенту закону України №6302, який надіслали на підпис главі держави, немає переліку озброєння для тероборони.
Документ відводить провідну роль в організації та веденні руху опору Силам спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ). Інформація про форми, методи та засоби виконання завдань руху опору, про взаємодію ССО ЗСУ з іншими силами та засобами руху опору є державною таємницею.
Закон робить таємною інформацію про закупівлю товарів, робіт та послуг для потреб руху опору. Ці відомості контролюються законом про оборонні закупівлі.
"Витрати на здійснення та забезпечення заходів з організації, підготовки, підтримання та ведення руху опору відносяться до таємних видатків бюджету України, які виділяються Міністерству оборони України окремим напрямом на утримання ССО ЗСУ", – зазначено в тексті.
На командування ССО ЗСУ закон покладає 15 контрольних функцій, ось основні:
- управління та підтримка дій руху опору;
- відбір осіб, які бажають стати учасниками руху опору;
- визначення потреби в ресурсах, необхідних для підготовки, підтримки та ведення руху опору;
- організація виконання наказів та директив з питань руху опору;
- участь у розробці законопроєктів та інших нормативно-правових актів з питань руху опору.
Військовослужбовці, правоохоронці та всі, хто виконуватиме завдання руху опору, підпорядковуються командувачу ССО ЗСУ.
Кандидати на посаду командирів добровольчих формувань територіальних громад проходять спеціальну перевірку у Службі безпеки України та Національній поліції України.
У пояснювальній записці до закону йдеться про врегулювання питання грошової винагороди військовим, які несуть службу в особливий період.
Фокус раніше писав про плани Міноборони України створити 150 батальйонів територіальної оборони. З них хочуть зробити 25 бригад для захисту тилу.
Глава військового відомства Олексій Резніков заявляв про відсутність необхідності в мобілізації в умовах можливого військового вторгнення Росії. Тренувальна мобілізація викличе паніку на вулицях, вважає чиновник.
Крім цього, Фокус розповідав про навчання батальйону тероборони під Києвом. Бійці впевнені, що отримані навички стануть у нагоді їм у найближчому майбутньому.