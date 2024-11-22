"Заряжають енергією": відомий гуморист зізнався, чиї жарти вважає найкращими під час війни

На думку ведучого і гумориста Константиновського, український гумор більше відповідає реальності ніж російський, і саме воїнам Сил оборони можна жартувати так, як не зроблять цивільні люди.

Український телеведучий та ексучасник шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський переконаний, що український гумор зазнав серйозних змін за час повномасштабного вторгнення РФ до України. Про це розповів в інтерв'ю "Новому каналу".

Артист переконаний, що наразі найкраще почуття гумору мають українські військовослужбовці, які можуть дозволити собі більше ніж цивільні.

"Вони класно ставляться до всього і заряджають енергією. А скільки було мемів про повітряні тривоги. Наша трансформація жартів і є певною адаптацією в стресових ситуаціях", — додав ексзірка "Ліги сміху".

Константиновський вважає, що російський гумор не зазнає ніяких змін на відміну від українського. Саме жарти українських акторів відображають реальність, чого не мають російські гумористи.

"Навіть не переглядаючи російські гумористичні шоу, дійшов висновку: якщо за 10–15 років ви все ж таки переглянете їх із цікавості, то навіть не зрозумієте, коли саме ці жарти були видані. Просто послухаєте історії жителів, на жаль, сусідньої країни про те, як вони розповідають про стосунки або щось іще. І виникне відчуття, що нічого й не змінилося за цей час, А наш гумор відображає реальність, і це круто", — пояснив гуморист.

Нагадаємо, Фокус писав про будні парамедиків ССО та їхній професійний гумор. Військові "Ліфті" та "Вишибала" розказали, що допомагає парамедикам триматись і пригадали історії з фронту, які сповнені чорним гумором.

Також ми розповідали про гумор українських пілотів дронів, які використовують незвичні боєприпаси. Фалоси із зображенням глави Кремля Путіна спочатку друкують на 3D-принтері, а потім наповнюють вибухівкою і прикріплюють до безпілотників-камікадзе.