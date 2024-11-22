"Заряжают энергией": известный юморист признался, чьи шутки считает лучшими во время войны

По мнению ведущего и юмориста Константиновского, украинский юмор больше соответствует реальности чем российский, и именно воинам Сил обороны можно шутить так, как не сделают гражданские люди.

Украинский телеведущий и экс-участник шоу "Лига смеха" Фима Константиновский убежден, что украинский юмор претерпел серьезные изменения за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом рассказал в интервью "Новому каналу".

Артист убежден, что сейчас лучшее чувство юмора имеют украинские военнослужащие, которые могут позволить себе больше чем гражданские.

"Они классно относятся ко всему и заряжают энергией. А сколько было мемов о воздушных тревогах. Наша трансформация шуток и является определенной адаптацией в стрессовых ситуациях", — добавил экс-звезда "Лиги смеха".

Константиновский считает, что российский юмор не претерпит никаких изменений в отличие от украинского. Именно шутки украинских актеров отражают реальность, чего не имеют российские юмористы.

"Даже не просматривая российские юмористические шоу, пришел к выводу: если через 10-15 лет вы все же пересмотрите их из любопытства, то даже не поймете, когда именно эти шутки были изданы. Просто послушаете истории жителей, к сожалению, соседней страны о том, как они рассказывают об отношениях или что-то еще. И возникнет ощущение, что ничего и не изменилось за это время, А наш юмор отражает реальность, и это круто", — пояснил юморист.

Напомним, Фокус писал о буднях парамедиков ССО и их профессиональном юморе. Военные "Лифти" и "Вышибала" рассказали, что помогает парамедикам держаться и вспомнили истории с фронта, которые полны черного юмора.

Также мы рассказывали о юморе украинских пилотов дронов, которые используют необычные боеприпасы. Фаллосы с изображением главы Кремля Путина сначала печатают на 3D-принтере, а затем наполняют взрывчаткой и прикрепляют к беспилотникам-камикадзе.