"Черный юмор помогает": парамедики ССО рассказали о своей обыденности на фронте (видео)

Двое военных "Лифти" и "Вышибала" рассказали, что помогает парамедикам держаться во время оказания помощи. Они вместе вспомнили истории с фронта, которые полны черным юмором.

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8-й полк Сил специальных операций показал, как происходит работа парамедиков подразделения. Видео опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины 14 октября в фейсбуке.

Видеоролик рассказывает о двух парамедиках "Лифти" и "Вышибале". Начальник медицинского пункта "Лифти" говорит, что первые раненые были уже после 24 февраля 2022 года. Тогда первый раненый наступил на мину, его удалось спасти. Военные, при наличии раненых, быстро реагируют. Они сразу осматривают побратима и оказывают помощь, во время эвакуации их стабилизуют и уже на стабилизационном пункте предоставляется полноценная медицинская помощь.

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"Вышибала" — это женщина, которая говорит, что ей не привыкать к тому, чтобы разрушать стереотипы. Обычно они есть из-за того, что люди не знают, на что может быть способна военная. Она рассказывает, что помогает черный юмор, чтобы держаться раненым и команде.

"У раненого рука на сухожилии держалась, и он ехал и рассказывал, что его рука отлетела к танку при взрыве. Я ее поднимаю и говорю: "Так вот она". Мне было смешно в той ситуации, он сделал вид, что не понял. Когда я его навещала в больнице, то мы вспоминали и хохотали. Он еще потерял часы с той руки, и руку после эвакуации так и не нашел. Смех помогает", — рассказывает "Вышибала".

Также она рассказала историю о бойце, который получил ранение в близком к паховой зоне месте. Он стеснялся, поэтому во время эвакуации постоянно подтягивал штаны и белье, а "Вышибале" нужен был доступ к ранению.

"Я просила этого не делать, потому что ранение было близко к паху и мне был нужен этот участок. Я сказала: "парень, не стесняйся. Это твоя жизнь, я все понимаю, но нам не играть с тобой свадьбу", — рассказала военная.

"Лифти" добавляет, что иногда бойцы с ранениями просят не резать их одежду для оказания помощи, потому что у некоторых дорогая экипировка: "Не трогай, я сначала штаны сниму, но только не режь штаны, пожалуйста".

По словам "Вышибалы", для нее победа будет днем, когда можно будет выдохнуть и вспомнить все, что потеряно, и всех, кого потеряно.

"Это первое что я сделаю — остановлюсь и вспомню всех или навещу могилы тех людей, которых я порой не имела возможности приехать и провести в последний путь", — резюмировала военная с позывным "Вышивабала".

Напомним, 13 октября в ССО заявили, что взорвали эшелон российских войск во временно оккупированном Мелитополе.

Также в ГУР заявили, что РФ не забирают раненых пленных оккупантов даже по инициативе Украины.