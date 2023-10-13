Взорвали поезд: ВС РФ на Запорожье отрезаны от поставок боеприпасов и топлива, — ССО

Агенты Сил специальных операций взорвали железнодорожные пути и поезд, который доставлял необходимое для армии России. Оккупационные власти региона событие не комментируют.

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Во временно оккупированном городе Мелитополь в Запорожской области утром, 13 октября, прогремел взрыв. ССО сообщили, о подрыве поезда оккупантов, который совершили участники Движения сопротивления ССО. Об этом сообщают в телеграм-канале Сил специальных операций.

"ССО отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении. Сегодня, 13 октября, подразделение Движения сопротивления ССО осуществило удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям наших воинов в 07:30 утра было взорвано железнодорожные пути", — говорится в сообщении.

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В Мелитополе партизаны взорвали поезд оккупантов, который перевозил боеприпасы: подробности

Отмечается, что в результате взрыва было повреждено железнодорожное полотно и поезд, который доставлял из оккупированного Крыма боеприпасы и топливо для армии РФ.

Информация о потерях российских захватчиков устанавливаются.

О взрывах в Мелитополе утром сообщал представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко. Как сообщают мои земляки-мелитопольцы, около 07:50 в городе был слышен взрыв. Наиболее громко его слышали в районе улицы Кирова. Обстоятельства уточняются. Детали позже", — написал Рогов.

По состоянию на 14:40 дня 13 октября никаких подробностей относительно взрывов в Мелитополе он не сообщил.

Напомним, что городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины россияне планируют в ближайшее время организовать производство дронов. Для их изготовления планируют привлекать украинских детей.

Ранее СБУ совместно с ВМС ВСУ провели успешную операцию и поразили российские корабли "Буян" и "Павел Державин".