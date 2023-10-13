Украина поразила дронами носитель ракет РФ "Буян" и корабль "Павел Державин", — СМИ

По данным журналистов, оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.

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Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами Украины провели успешную операцию против носителя крылатых ракет "Буян" и корабля "Павел Державин" с использованием инновационных морских дронов. Об этом сообщает издание "УП" с ссылкой на источники.

Инсайдеры издания утверждают, что атака на российский ракетоноситель "Буян" 13 октября и взрыв "Державина" позавчера были организованы совместными усилиями Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины.

Подробности операции пока остаются в секрете среди сотрудников спецслужб, но они утверждают, что оба судна были атакованы с использованием "Морских малышей" с экспериментальным вооружением.

"После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подводной лодке "Алроса", которая пока сумела уйти от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей". СБУ предупреждает россиян — не надо ходить украинскими водами, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота", — сообщают в издании.

Напомним, что 13 октября взорвался российский корабль МРК проекта 21631 "Буян-М". Это судно является носителем "Калибров", которыми российские оккупанты обстреливают украинские города. Местные считают, что корабль мог подорваться на мине или в него попала украинская ракета.

В Крыму 11 октября могли повредить корабль ЧМФ РФ "Павел Державин". По информации советника главы МВД Антона Геращенко, точной информации о том, что произошло со сторожевым судном, не было. Это мог быть как ракетный удар, так и атака дронов. На воду судно спустили через 3 года после начала строительства — 21 февраля 2019 года.