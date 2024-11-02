В Феодосии достают со дна моря БДК "Новочеркасск", потопленный в 2023 году (фото)

Российские оккупанты извлекают затонувший боевой корабль "Новочеркасск" частями, в частности, уже достали обломок кормы.

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В Феодосии достают со дна Черного моря обломки большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск", который Силы обороны Украины потопили в декабре прошлого года. Об этом пишет портал Defence Express со ссылкой на российские пропагандистские каналы в Telegram.

Сообщается, что россияне распространили фото с форума "Авиабаза", на котором, как заявляется, можно увидеть остатки российского крупного десантного корабля проекта 775 "Новочеркасск". Судно достают по частям. На упомянутом фото можно заметить часть кормы.

"Начали подъем "Новочеркасска" в Феодосии. По частям. Часть кормы на фото. Печальная картина", — говорится в подписи к снимку.

Обломок БДК "Новочеркасск" Фото: Telegram

Что известно о БДК "Новочеркасск"

БДК "Новочеркасск" — большой десантный корабль проекта 775 (775/II), который состоял на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Корабль предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и оружия.

Силы обороны Украины атаковали БДК "Новочеркасск" 26 декабря 2023 года, когда он находился в Феодосии. Тогда командующий украинских ВВС Николай Олещук заявил, что потеря такого корабля сравнима с потерей крейсера "Москва".

Вторичная детонация после удара по БДК "Новочеркасск"

Проанализировав в беседе с Фокусом масштабы взрыва на борту БДК, военный эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук акцентировал внимание на детонации множества артиллерийских боеприпасов. По его мнению, на борту могли быть иранские "Шахеды", но основная часть груза – боеприпасы.

Позже российское издание ASTRA сообщило со ссылкой на собственные источники, что во время атаки на БДК "Новочеркасск" в Феодосии находилось 77 российских моряков, в том числе срочники.