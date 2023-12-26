Перевозчик "шахедов": что известно о поражении российского БДК "Новочеркасск" (фото)

По мнению экспертов, потеря очередного большого десантного корабля в Черном море — событие для российского флота болезненное, поскольку у РФ нет полноценной замены утраченному кораблю.

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Украинские силы 26 декабря успешно атаковали российский большой десантный корабль (БДК) "Новочеркасск", который находился в это время в районе Феодосии. Командующий украинских ВВС Николай Олещук заявил, что потеря такого корабля сравнима с потерей крейсера "Москва". При этом в соцсетях появилась версия, что этот корабль мог перевозить беспилотники Shahed-136, которые оккупанты активно применяют в воздушных атаках по Украине. Фокус собрал информацию о подбитом российском БДК и о том, какой значение, по мнению экспертов, имеет уничтожение очередного корабля РФ.

Что представляет собой БДК "Новочеркасск"

"Новочеркасск" — большой десантный корабль проекта 775 (775/II), состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Корабль предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Он также способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

Фактически это самый новый корабль такого класса в составе российского флота — он был введен в строй в 1987 году, однако с 1990 по 2007 года корабль простоял на консервации и только позже был введен в состав Черноморского флота РФ.

Что касается характеристик, то они вполне стандартны, как для кораблей такого класса:

полное водоизмещение — 4080 тонн;

длина корпуса — 112,5 метров;

ширина — 15 метров;

экипаж — 87 человек;

вместимость — до 300 человек десанта;

грузоподъемность — 460 тонн груза.

Значимость потери "Новочеркасска"

Фактически Россия в Черном море потеряла еще один БДК. Ранее были подбиты большие десантные корабли "Саратов", "Оленегорский горняк" и "Минск", причем "Новочеркасску" уже попадало от украинских сил еще 24 марта 2022 года, когда был затоплен "Саратов".

БДК "Саратов" БДК "Новочеркасск" БДК "Минск" БДК "Оленегорский горняк"

Аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко комментируя событие отметил, что БДК был подбит именно в тот момент, когда был загружен вооружением. По его словам, это происшествие достаточно болезненное для оккупантов, поскольку у России нет полноценной замены утраченному кораблю.

"БДК-46 "Новочеркасск" относился к одним из наиболее новых образцов данной серии, будучи принятым в состав флота в 1987 году. На сегодняшний день у России нет полноценной замены БДК проекта 775, и максимально эксплуатирует данные корабли, каждая потеря которых для нее невосполнимая и не менее болезненная, чем потеря боевого корабля типа корвет или даже фрегат", – убежден эксперт.

Вместе с тем эксперты из Defence Express пишут, что корабль мог перевозить дроны-камикадзе Shahed-136. Однако следует взять во внимание, что если "Новочеркасск" и выполнял миссию по доставке беспилотников, то только непосредственно из территории РФ "в режиме парома". Обозреватели напомнили, что корабль не мог провести такой груз из Ирана, так как Турция закрыла Босфор для военных кораблей.

В целом десантные корабли могли быть элементом логической цепочки россиян и, например, снабжать топливом группировку ВС РФ в Запорожской области. Такое мнение высказал в сентябре редактор военной рубрики Фокуса Игаль Левин, когда украинские силы подбили десантный корабль "Минск" в Севастополе.

Обозреватели "Украинской правды" обратили внимание еще на один момент. Десантные корабли имеет на борту артиллерию, в том числе и системы залпового огня "Град" с суммарным залпом в 400 ракет. Таким образом они могут частично прикрывать и сухопутные группировки или наносить удары по наступающим войскам на юге.

Например, БДК использовали при осаде "Азовстали" в Мариуполе весной 2022 года.

Сколько осталось БДК в Черном море и реакция Москвы

Официально в составе Черноморского флота находятся шесть больших десантных кораблей — БДК "Николай Фильченков", БДК "Орск", БДК "Азов", БДК "Новочеркасск" БДК "Цезарь Куников" и БДК "Ямал". В 2022 году в акваторию Черного моря были переброшены еще четыре корабля. Однако как мы уже сообщали, оккупанты потеряли в общей сложности четыре БДК, включая "Новороссийск".

Его потеря стала достаточно болезненной для Москвы. Официальные источники в РФ и российские пропагандисты зачастую умалчивают свои военные потери, однако в данном случае Минобороны РФ были вынуждены признаться.

"Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", — написали в ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

Происшествие также прокомментировал глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов. В своем Telegram он подтвердил атаку на Феодосию и добавил, что из-за ночного удара жители домов в припортовой зоне были эвакуированы.

"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", — написал он.

Что касается жертв, то по предварительной информации от россиян, в результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

Напомним представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" был уничтожен в Крыму в результате удара украинской тактической авиации. По его словам операция была спланирована Вооруженными силами и другими силовыми структурами.