"Стоял явно не порожняком": эксперт рассказал, почему ВСУ ударили по ВДК "Новочеркасск"

По мнению Александра Коваленко, большой десантный корабль "Новочеркасск" уже получал "предупреждение от Вселенной", когда получил повреждения в порту оккупированного Бердянска. БДК занимался логистикой оккупантов, транспортируя технику, боеприпасы, а также дроны-камикадзе Ѕһаһеԁ-136.

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Российский боевой десантный корабль "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии поразили именно в тот момент, когда он был загружен военным вооружением. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление".

По его словам, пораженный БДК относится к проекту 775, больших десантных кораблей, которые строили СССР на верфи в польском Гданьске. Сам ВДК-46 "Новочеркасск" относился к одному из самых новых образцов этой серии. Его приняли в состав флота в 1987 году.

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"На сегодняшний день у России нет полноценной замены БДК проекта 775 и она максимально эксплуатирует данные корабли, каждая потеря которых для нее непоправима и не менее болезненна, чем потеря боевого корабля типа корвет или даже фрегат", — отметил Коваленко.

Он добавил, что БДК "Новочеркасск" получил "предупреждение от Вселенной" еще 24 марта 2022 года. Тогда в порту оккупированного Бердянска он попал под удар вместе с БДК "Саратов", который был уничтожен. "Новочеркасск" в тот день получил повреждения, но ему удалось скрыться.

"После ремонта корабль был занят в логистике оккупантов, перевозя технику, боеприпасы, а также дроны-камикадзе Ѕһаһеԁ-136. С учетом детонации, которую можно было наблюдать в Феодосии в порту этой ночью, стоял он там явно не пустым", — отметил Александр Коваленко.

Поражение российского БДК "Новочеркасск": что известно

В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В результате атаки повреждения получил еще один корабль ЧФ РФ БДК "Новочеркасск". Командование Воздушных сил также предполагает, что БДК "Новочеркасск" мог перевозить ударные дроны-камикадзе Shahed.

Минобороны РФ, пишут СМИ, подтвердило информацию об ударе ВСУ по большому десантному кораблю "Новочеркасск". В ведомстве утверждают, что БДК получил повреждения в результате атаки авиационными управляемыми ракетами. Минобороны также сообщает, что украинские Су-24, которые осуществили пуск ракет, якобы были уничтожены.

В ОК "Юг" сообщили, что поражение большого десантного корабля "Новочеркасск" РФ в порту Феодосии привело к длительной детонации боеприпасов и большому пожару.