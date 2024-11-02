У Феодосії дістають із дна моря ВДК "Новочеркаськ", потоплений у 2023 році (фото)

Російські окупанти витягують затонулий бойовий корабель "Новочеркаськ" частинами, зокрема, вже дістали уламок корми.

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У Феодосії дістають із дна Чорного моря уламки великого десантного корабля (ВДК) "Новочеркаськ", який Сили оборони України потопили в грудні минулого року. Про це пише портал Defence Express із посиланням на російські пропагандистські канали в Telegram.

Повідомляється, що росіяни поширили фото з форуму "Авіабаза", на якому, як заявляється, можна побачити залишки російського великого десантного корабля проєкту 775 "Новочеркаськ". Судно дістають по частинах. На згаданому фото можна помітити частину корми.

"Почали підйом "Новочеркаська" у Феодосії. По частинах. Частина корми на фото. Сумна картина", — йдеться у підписі до знімка.

Уламок ВДК "Новочеркаськ" Фото: Telegram

Що відомо про ВДК "Новочеркаськ"

ВДК "Новочеркаськ" — великий десантний корабель проєкту 775 (775/II), який перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії. Корабель призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя і перекидання морем військ і зброї.

Сили оборони України атакували ВДК "Новочеркаськ" 26 грудня 2023 року, коли він перебував у Феодосії. Тоді командувач українських ВПС Микола Олещук заявив, що втрата такого корабля порівнянна з втратою крейсера "Москва".

Вторинна детонація після удару по ВДК "Новочеркаськ"

Проаналізувавши в бесіді з Фокусом масштаби вибуху на борту ВДК, військовий експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук акцентував увагу на детонації безлічі артилерійських боєприпасів. На його думку, на борту могли бути іранські "Шахеди", але основна частина вантажу — боєприпаси.

Пізніше російське видання ASTRA повідомило з посиланням на власні джерела, що під час атаки на ВДК "Новочеркасск" у Феодосії перебувало 77 російських моряків, зокрема строковики.