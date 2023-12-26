Перевізник "шахедів": що відомо про ураження російського ВДК "Новочеркасск" (фото)

На думку експертів, втрата чергового великого десантного корабля в Чорному морі — подія для російського флоту болюча, оскільки у РФ немає повноцінної заміни втраченому кораблю.

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Українські сили 26 грудня успішно атакували російський великий десантний корабель (ВДК) "Новочеркаськ", який перебував у цей час у районі Феодосії. Командувач українських ВПС Микола Олещук заявив, що втрата такого корабля порівнянна з втратою крейсера "Москва". При цьому в соцмережах з'явилася версія, що цей корабель міг перевозити безпілотники Shahed-136, які окупанти активно застосовують у повітряних атаках по Україні. Фокус зібрав інформацію про підбитий російський ВДК і про те, яке значення, на думку експертів, має знищення чергового корабля РФ.

Що являє собою ВДК "Новочеркаськ"

"Новочеркаськ" — великий десантний корабель проєкту 775 (775/II), що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії. Корабель призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя і перекидання морем військ і вантажів. Він також здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

Фактично це найновіший корабель такого класу у складі російського флоту — його було введено в дію 1987 року, проте з 1990 до 2007 року корабель простояв на консервації, і тільки пізніше його ввели до складу Чорноморського флоту РФ.

Що стосується характеристик, то вони цілком стандартні, як для кораблів такого класу:

повна водотоннажність — 4080 тонн;

довжина корпусу — 112,5 метрів;

ширина — 15 метрів;

екіпаж — 87 осіб;

місткість — до 300 осіб десанту;

вантажопідйомність — 460 тонн вантажу.

Значущість втрати "Новочеркаська"

Фактично Росія в Чорному морі втратила ще один ВДК. Раніше було підбито великі десантні кораблі "Саратов", "Оленегорский горняк" і "Минск", причому "Новочеркаську" вже прилітало від українських сил ще 24 березня 2022 року, коли було затоплено "Саратов".

БДК "Саратов" БДК "Новочеркаськ" БДК "Мінськ" БДК "Оленегорський гірник"

Аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи подію, зазначив, що ВДК був підбитий саме в той момент, коли був завантажений озброєнням. За його словами, ця подія досить болюча для окупантів, оскільки Росія не має повноцінної заміни втраченому кораблю.

"БДК-46 "Новочеркаськ" належав до одних із найновіших зразків цієї серії, його прийняли до складу флоту в 1987 році. На сьогодні в Росії немає повноцінної заміни ВДК проєкту 775, і вона максимально експлуатує ці кораблі, кожна втрата яких для неї непоправна та не менш болісна, ніж втрата бойового корабля типу корвет або навіть фрегат", — переконаний експерт.

Водночас експерти з Defence Express пишуть, що корабель міг перевозити дрони-камікадзе Shahed-136. Однак слід узяти до уваги, що якщо "Новочеркаськ" і виконував місію з доставки безпілотників, то тільки безпосередньо з території РФ "у режимі порома". Оглядачі нагадали, що корабель не міг провести такий вантаж з Ірану, оскільки Туреччина закрила Босфор для військових кораблів.

Загалом десантні кораблі могли бути елементом логічного ланцюжка росіян і, наприклад, постачати паливо угрупованню ЗС РФ у Запорізькій області. Таку думку висловив у вересні редактор військової рубрики Фокуса Ігаль Левін, коли українські сили підбили десантний корабель "Мінськ" у Севастополі.

Оглядачі "Української правди" звернули увагу ще на один момент. Десантні кораблі мають на борту артилерію, зокрема й системи залпового вогню "Град" із сумарним залпом у 400 ракет. Таким чином вони можуть частково прикривати й сухопутні угруповання або завдавати удару по військах, що наступають на півдні.

Наприклад, ВДК використовували під час облоги "Азовсталі" в Маріуполі навесні 2022 року.

Скільки залишилося ВДК у Чорному морі та реакція Москви

Офіційно у складі Чорноморського флоту перебувають шість великих десантних кораблів — ВДК "Николай Фильченков", ВДК "Орск", ВДК "Азов", ВДК "Новочеркасск" ВДК "Цезарь Куников" та ВДК "Ямал". У 2022 році в акваторію Чорного моря було перекинуто ще чотири кораблі. Однак, як ми вже повідомляли, окупанти втратили загалом чотири ВДК, включно з "Новоросійськом".

Його втрата стала досить болючою для Москви. Офіційні джерела у РФ і російські пропагандисти часто замовчують свої військові втрати, однак у цьому випадку Міноборони РФ були змушені зізнатися.

"Сьогодні вночі під час відбиття удару Збройних сил України із застосуванням авіаційних керованих ракет у пункті базування Феодосія зазнав ушкоджень великий десантний корабель "Новочеркаськ", — написали в ТАСС із посиланням на оборонне відомство.

Подію також прокоментував глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов. У своєму Telegram він підтвердив атаку на Феодосію і додав, що через нічний удар жителі будинків у припортовій зоні були евакуйовані.

"Проведено ворожу атаку в районі Феодосії. Територія порту оточена. На цю хвилину детонація припинилася, пожежу локалізовано. На місці працюють усі профільні служби. Жителі кількох будинків будуть відселені", — написав він.

Щодо жертв, то за попередньою інформацією від росіян, унаслідок удару загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" знищили в Криму внаслідок удару української тактичної авіації. За його словами операція була спланована Збройними силами та іншими силовими структурами.