Удар по БДК "Новочеркасск": в РФ подтвердили повреждения корабля, людей эвакуируют (видео)

По словам главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, погиб один человек и еще двое получили ранения. Также в Минобороны РФ заявили якобы об уничтожении двух самолетов ВСУ.

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Украинским защитникам при помощи ракетных ударов удалось атаковать большой десантный корабль "Новочеркасск" Черноморского флота РФ, который располагался во временно оккупированном Крыму. Фокус собрал новые детали инцидента.

По данным Воздушных сил ВСУ, корабль противника был атакован примерно в 2:30 в ночь на 26 декабря и произошло это в районе города Феодосия. Украинские защитники провели успешную спецоперацию, в результате чего россияне понесли потери.

"Тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ Новочеркасск" в районе Феодосии. Результат — "на лицо", — говорится в сообщении.

Атака по БДК "Новочеркасск" в Крыму: реакция РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, передает издание "РИА Новости", что прошлой ночью город Феодосия был атакован авиационными управляемыми ракетами.

"Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск". В воздушном бою уничтожены два самолета Су-24 противника", — говорится в сообщении.

После этого на территории порта начался пожар, однако его якобы удалось локализировать.

Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки в Феодосии погиб якобы один человек, а еще двое получили ранения.

Также повреждены шесть зданий, однако в основном в них лишь выбиты окна, продолжает Сергей Аксенов.

"Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет", — говорится в сообщении.

Атака по БДК "Новочеркасск" в Крыму: последствия

Российское медиа Baza поделилось кадрами из Феодосии, на которых можно увидеть некоторые повреждения. Отмечается, что более 350 человек были эвакуированы из ближайших к порту домов в Феодосии. Их разместили в двух пунктах временного размещения, которые удалось организовать в местных школах.

Новые подробности атаки по Феодосии в Крыму Фото: Baza Новые подробности атаки по Феодосии в Крыму Фото: Baza Новые подробности атаки по Феодосии в Крыму Фото: Baza Новые подробности атаки по Феодосии в Крыму Фото: Baza Новые подробности атаки по Феодосии в Крыму Фото: Baza

"В нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах. В магазинах были разрушены витрины. Также пострадал и местный вокзал — властям пришлось изменить расписание поездов и электричек", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 декабря сообщалось, что ВСУ нанесли удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму, который мог перевозить дроны-камикадзе Shahed. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил проведение спецоперации. Генерал-лейтенант посоветовал россиянам "надевать штаны и по-домашнему уезжать из полуострова", пока не стало слишком поздно.