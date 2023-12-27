Верят "в лучшее": на борту БДК "Новочеркасск" погибли моряки-срочники, — росСМИ

Анонимные собеседники журналистов не назвали количество срочников, погибших на судне. Власти РФ не признают потерь, тем временем россияне публикуют черно-белые изображения корабля со скорбными надписями.

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Во время попадания ракет по ВДК "Новочеркасск", который стоял у причала в Феодосии в Крыму, на борту находились различные категории военнослужащих ВС РФ. Среди них были срочники, определенное количество которых погибло. О чрезвычайном происшествии, которое произошло на оккупированном полуострове в ночь на 26 декабря, говорится в заметке в российском медиа Astra.

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Журналисты ссылаются на анонимные источники, которые рассказали о составе экипажа военного корабля ВС РФ. Источники уверяют, что на борту находились "молодые призывники, контрактники". Также стало известно, что среди погибших есть военные срочной службы.

В медиа не сообщили деталей о погибших срочниках — не известны имена, возраст. Также нет точных данных о том, сколько именно срочников потеряли ВС РФ во время взрыва, который обезвредил 33 российских военнослужащих — именно такое число обнародовано Astra.

Сообщение о наличии срочников на борту "Новочеркасска" Фото: Скриншот

На скриншотах из запрещенной в Украине соцсети можно увидеть, как граждане РФ отреагировали на инцидент с БДК "Новочеркасск". В частности, они публикуют черно-белые и цветные фото корабля и пишут грустные фразы. В заметке Astra опубликовано два изображения. Одно разместил россиянин с ником Aleksandr и подписал "Я все еще верю в лучшее". Второе разместил "Дмитрий" и подписал "Помним... Любим... Скорбим...".

ВДК "Новочеркасск", реакция россиянина Дмитрия Фото: Astra ВДК "Новочеркасск", реакция россиянина Александра Фото: Astra

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Отметим, о взрыве в Феодосии стало известно в ночь с 25 на 26 декабря 2023 года. В соцсетях сначала опубликовали кадры, снятые жителями Крыма — на видео видно, как вспыхнуло над одним из причалов в порту. Позже российские власти подтвердили, что силы ПВО пропустили якобы украинскую дальнобойную ракету, которая ударила по ВДК "Новочеркасск".

По предварительным данным, на борту десантного корабля могли перевозить крылатые ракеты "Калибр" или дроны-камикадзе Shahed-136, которыми ВС РФ регулярно обстреливает Украину. Экипаж корабля — около 77 человек, из них могли погибнуть 33 человека, сообщили неправительственные росСМИ. Официально россияне признали гибель одного человека — охранницы Надежды Толщиной. Еще четверо гражданских получили ранения. Что касается экипажа, то в РФ заявляют, что 33 человека — пропали без вести.

Напоминаем, в сети опубликовали фотографии, на которых видны остатки "Новочеркасска", который взорвался в Феодосии. На спутниковых фото можно увидеть, что затонуло еще одно судно, которое стояло в нескольких десятках метров от российского корабля.