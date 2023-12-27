Ахиллесова пята России: Bild назвал причины ударов ВСУ по Крыму (карта)

По мнению военного эксперта Юлиана Репке, атаки на Крым объясняются целым рядом объективных и понятных причин. ВСУ не только владеют различными разведывательными данными, но и используют политический фактор, который позволяет наносить удары по полуострову.

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Самой большой слабостью России и лично ее президента Владимира Путина немецкий журналист и военный эксперт Юлиан Репке считает полуостров Крым. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По его мнению, бесконечные атаки, которым подвергается временно оккупированный полуостров Крым, имеют несколько причин.

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Обилие разведданных. По словам Репке, географическое положение полуострова позволяет самолетам-разведчикам НАТО и спутниковым системам фиксировать любое передвижение российских войск на оккупированной территории, а также перехватывать радиосигналы. Это позволяет ВСУ и украинским спецслужбам получать информацию, помогающую им вовремя нанести удар.

Расстояние для атак. Крымский полуостров находится в зоне досягаемости западного оружия, переданного Украине союзниками. Например, дальнобойность Storm Shadow — 250 км, снарядов Patriot — 160 км.

Политический фактор. Оккупированный Крым, по мнению союзников, является украинской территорией, поэтому украинские войска могут атаковать полуостров любым имеющимся оружием.

Лояльное население. В Крыму живут тысячи украинцев, лояльных к Украине. Они образуют разветвленную сеть информаторов, а также активно действует партизанское движение. Все они передают ВСУ данные, которые и используются для точных атак.

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По информации Репке, именно последние операции украинских спецподразделений помогли ему определить "ахиллесову пяту" российской армии и ее верховного главнокомандующего.

Речь идет, по словам эксперта, об уничтожении большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии, а также ранее сбитых четырех российских самолетов Су-34, вылетевших из Крыма.

Как считает военный аналитик Bild, удар по кораблю был нанесен двумя крылатыми ракетами Storm Shadow, а мощный взрыв свидетельствует, что на борту находилось множество боеприпасов или беспилотников-камикадзе, или ракет.

Что касается российских истребителей, то их, по мнению Репке, мог уничтожить доставленный на юг Украины из Германии комплекс ПВО Patriot.

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В ночь на 26 декабря в Джанкое были прилеты в районе военного аэродрома, а в Севастополе на мысе Фиолент были поражены войска оккупантов, сообщает подполье.

Атакованный российский БДК "Новочеркасск" в Феодосии был под завязку нагружен боеприпасами. Среди прочего там были ракеты "Калибр" и КАБы.