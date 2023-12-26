Не только "Новочеркасск": партизаны "АТЭШ" рассказали детали ночной атаки в Крыму

В ночь на 26 декабря в Джанкое были прилеты в районе военного аэродрома, а в Севастополе на мысе Фиолент были поражены войска оккупантов, сообщает подполье.

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Украинское подполье в оккупированном Крыму сообщает о поражении по меньшей мере 3 военных объектов россиян на полуострове в ночь на 26 декабря. Об этом информируют в телеграм-канале партизанского движения "АТЕШ".

"Наши агенты сообщают, что на всем полуострове сегодня было громко. В Джанкое в половине второго ночи были прилеты в районе военного аэродрома. Настолько громко не было в указанном районе давно. В Севастополе на мысе Фиолент были поражены войска оккупантов. По состоянию на 8:00 26 декабря 2023 года военный объект продолжал гореть", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что наиболее значимым событием этой ночи в оккупированном Крыму стало поражение БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии и беспилотников типа "Шахед" на его борту в Феодосии. Агенты сообщают, что взрыв был такой силы, что окна в близлежащих домах выбило взрывной волной. Было зафиксировано возгорание возле морского порта.

"Поздравляем всех крымчан с успешной демилитаризацией оккупационных войск. Мы рады, что российские военные объекты, о которых мы передавали информацию, были поражены", — прокомментировали события ночи в "АТЕШ".

Напомним, что 26 декабря Силы обороны Украины поразили в Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск" проекта 775, который мог везти из Ирана новую партию дронов Shahed. Это судно — один из кораблей-лидеров Черноморского флота РФ.

Позже в сети показали, что осталось после поражения от БДК "Новочеркасск". В кадры попала часть порта и место, где раньше стоял корабль. Сейчас там из воды выглядывают черные обугленные куски железа, а само судно пошло на дно.