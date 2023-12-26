"Атеш" разведал базу ВС РФ в Крыму: что хранит враг (фото)

Подразделения 68-го морского инженерного полка расположены к западу от аэродрома в Евпатории. Партизаны не заметили караул и какие-либо признаки того, что объект охраняется.

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Украинское подполье разведало территорию 68-го морского инженерного полка во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Уже дважды за последний месяц наши агенты фиксируют отсутствие стражи и каких-либо признаков охраны данного объекта", — говорится в сообщении.

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Партизаны отметили, что подразделения 68-го морского инженерного полка расположены к западу от аэродрома в Евпатории. В ноябре подполье зафиксировало размещение 50-60 единиц военной техники, десятки ПМП, лодок-толкателей серии БМК на тягачах, более 30 понтонных секций ПМП без тягачей и несколько палаток для проживания личного состава.

В движении "Атеш" отметили, что на сегодня техника вывозится и завозится на территорию базы, тогда как из-за холодов личный состав переместили в казармы, однако "ограждения так же дырявые".

Подполье поделилось координатами базы — 45.219405, 33.380553.

"Советуем проверить некоторую технику с особой осторожностью. Возможно присутствие растяжек. Удачи!" — добавили в "Атеш".

Напомним, 24 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали, что подполье обнаружило командный пункт российских военных в пгт Новоозерное возле Евпатории в Крыму. Подполье попало на территорию склада, который враг использовал для хранения боеприпасов. Кроме этого, на территории склада было обнаружено командно-штабную машину и автомобили на гражданских номерах.

22 декабря стало известно, что партизаны провели разведку в Заречном в Крыму, где обнаружили базу хранения инженерной и скрытую позицию военной техники противника. В частности, были найдены десятки экскаваторов и грузовых машин.