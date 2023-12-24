"Атеш" обнаружил командный пункт оккупантов недалеко от Евпатории (фото, видео)

Партизаны говорят, что проникли на территорию склада, где обнаружили командно-штабную машину российских военных и автомобили на гражданских номерах.

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Украинское подполье обнаружило командный пункт российской армии недалеко от Евпатории в пгт Новоозерное. Об этом говорится в сообщении движения "Атеш" в Telegram.

Партизаны говорят, что проникли на территорию склада, который ранее использовали для хранения боеприпасов. Там они увидели командный пункт ВС РФ.

В частности, на территории склада было обнаружено командно-штабная машина и автомобили на гражданских номерах.

Подполье выяснило, что за последние несколько дней российские военные перевезли сюда несколько единиц военной техники, для пополнения своих потерь на юге Украины.

Также в движении "Атеш" поделились координатами обнаруженного командного пункта — 45.373470, 33.104246.

Напомним, 22 декабря партизаны сообщали, что обнаружили скрытую российскую базу в Заречном. Там оккупанты хранят экскаваторы и грузовые автомобили. Отмечалось, что российские военные обустраивают фортификационные сооружения на севере временно оккупированного полуострова.

Также украинское подполье рассказывало, что оккупанты в Херсонской области ходят в гражданской одежде и ездят на автомобилях с украинскими номерами. Таким образом российские военные пытаются уберечься от обстрелов со стороны ВСУ.