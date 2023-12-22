"Зубы дракона" и военная техника: "Атеш" провел разведку на скрытой базе РФ в Крыму (видео)
Партизаны отметили, что российские оккупанты не прекращают строить защиту и обустраивать фортификационные сооружения, ведь они уверены в "неотвратимости битвы" за полуостров.
Украинское подполье провело разведку в населенном пункте Заречное на территории временно оккупированного Крыма. Агенты обнаружили базу хранения инженерной и скрытую позицию военной техники оккупантов. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.
Партизаны нашли десятки экскаваторов и грузовых машин, используемых для земляных работ.
По их информации, российские оккупанты продолжают обустраивать фортификационные сооружения на севере Крыма. Координаты базы инженерной техники: 45.7441910, 34.4925270.
Также на выезде из населенного пункта агенты обнаружили несколько единиц военной техники, которую ВС РФ прячут среди деревьев, координаты: 45.7340753, 34.4737257.
Кроме того, оккупанты возвели три линии "зубов дракона" на участке дороги Заречное-Чайкино. Координаты: 45.7803261739, 34.54608340793.
Подполье добавляет, что россияне не прекращают строить защиту вокруг полуострова, ведь они уверены в "неотвратимости битвы за Крым".
Напомним, в четверг, 21 декабря, украинское подполье провело разведку в населенном пункте Азовское, что на территории временно оккупированного Крыма. На железнодорожной станции заметили военную технику, танки и артиллерийские орудия.
Также 20 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили об обнаружении новой базы российских военных в Джанкое во временно оккупированном Крыму. В подполье отметили, что враг размещает технику в гаражном кооперативе на окраине города.