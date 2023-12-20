"Атеш" обнаружил новую базу оккупантов в Крыму: какую технику хранят (фото)

В украинском подполье говорят, что оккупанты хранят свою технику в гаражном кооперативе на окраине Джанкоя. Туда они свозят КАМАЗы и ожидают прибытия новых мобилизованных.

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Украинское подполье обнаружило новую базу оккупантов в Джанкое на временно оккупированном полуострове. Об этом движение "Атеш" сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что свою технику российские военные размещают в гаражном кооперативе на окраине города. Сюда военные РФ, ожидая прибытия новых мобилизованных, привозят КАМАЗы.

Кроме того, украинские партизаны поделились координатами обнаруженной базы — 45.6952644, 34.3898949.

Отмечается, также российские военные обустраивают новые огневые точки в Джанкое. Одну из них оккупанты обустроили на железнодорожном вокзале.

Партизаны говорят, что вероятно армия РФ готовится к приходу украинских войск и к обороне временно оккупированного полуострова.

Напомним, недавно в движении "Атеш" разведали российские позиции в Севастополе. Они обнаружили 33 топливных бака и военную технику, которую оккупанты хранят на открытой местности.

Также подполье проникло на оборонное предприятие в Туле, где оккупанты изготавливают оружие и боеприпасы. "Атэш" пытается выведать информацию о работе завода и добыть техническую документацию.