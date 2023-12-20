"Атеш" виявив нову базу окупантів у Криму: яку техніку зберігають (фото)

В українському підпіллі кажуть, що окупанти зберігають свою техніку у гаражному кооперативі на окраїні Джанкоя. Туди вони звозять КАМАЗи та очікують на прибуття нових мобілізованих.

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Українське підпілля виявило нову базу окупантів у Джанкой на тимчасово окупованому півострові. Про це рух "Атеш" повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що свою техніку російські військові розміщують у гаражному кооперативі на околиці міста. Сюди військові РФ, очікуючи на прибуття нових мобілізованих, привозять КАМАЗи.

Окрім того, українські партизани поділилися координатами виявленої бази — 45.6952644, 34.3898949.

Зазначається, що також російські військові облаштовують нові вогневі точки у Джанкой. Одну з них окупанти облаштували на залізничному вокзалі.

Партизани кажуть, що імовірно армія РФ готується до приходу українських військ та до оборони тимчасово окупованого півострова.

Нагадаємо, нещодавно у русі "Атеш" розвідали російські позиції у Севастополі. Вони виявили 33 паливні баки та військову техніку, яку окупанти зберігають на відкритій місцевості.

Також підпілля проникнуло на оборонне підприємство у Тулі, де окупанти виготовляють зброю та боєприпаси. "Атеш" намагається вивідати інформацію про роботу заводу та добути технічну документацію.