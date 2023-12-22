"Зуби дракона" та військова техніка: "Атеш" провів розвідку на прихованій базі РФ в Криму (відео)

Партизани наголосили, що російські окупанти не припиняють будувати захист та облаштовувати фортифікаційні споруди, адже вони впевнені у "невідворотності битви" за півострів.

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Українське підпілля провело розвідку в населеному пункті Зарічне на території тимчасово окупованого Криму. Агенти виявили базу зберігання інженерної та приховану позицію військової техніки окупантів. Про це у пʼятницю, 22 грудня, повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

Партизани знайшли десятки екскаваторів та вантажних машин, що використовуються для земляних робіт.

За їхньою інформацією, російські окупанти продовжують облаштовувати фортифікаційні споруди на півночі Криму. Координати бази інженерної техніки: 45.7441910, 34.4925270.

Також на виїзді із населеного пункта агенти виявили кілька одиниць військової техніки, яку ЗС РФ ховають серед дерев, координати: 45.7340753, 34.4737257.

Крім того, окупанти звели три лінії "зубів дракона" на ділянці дороги Зарічне-Чайкіне. Координати: 45.7803261739, 34.54608340793.

Підпілля додає, що росіяни не припиняють будувати захист навколо півострова, адже вони впевнені у "невідворотності битви за Крим".

Нагадаємо, у четвер, 21 грудня, українське підпілля провело розвідку в населеному пункті Азовське, що на території тимчасово окупованого Криму. На залізничній станції помітили військову техніку, танки та артилерійські гармати.

Також 20 грудня у партизанському русі "Атеш" повідомили про виявлення нової бази російських військових у Джанкої в тимчасово окупованому Криму. У підпіллі наголосили, що ворог розміщує техніку в гаражному кооперативі на околиці міста.