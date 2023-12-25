Эксплуатируют в военных целях: что "Атеш" нашел на территории спортивного аэродрома в РФ (фото)

Партизаны проводят разведку на территории России. Удалось проследить за перемещением военной техники врага, рассказали в подполье.

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Украинское подполье провело разведку спортивного Бекетовского аэродрома в Волгограде (Российская Федерация). Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram 25 декабря.

"Наши агенты постоянно проводят разведку на территории России с целью выявления новых объектов, которые используют в своих целях. В ходе наблюдения за перемещением военной техники удалось тайно проследить за ней", — говорится в сообщении.

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Партизаны отметили, что российские военные эксплуатируют спортивный аэродром Бекетовка в военных целях. В частности, в ангарах, расположенных возле него, враг хранит военную технику.

Координаты аэродрома в Волгограде — 48.558469, 44.366421

В партизанском движении отметили, что агенты продолжают поиск и выявление военных объектов на территории России. Подполье обрабатывает полученную информацию и передает Вооруженным силам Украины.

Напомним, 24 декабря партизаны обнаружили командный пункт Вооруженных сил Российской Федерации возле временно оккупированной Евпатории в Крыму. На территории склада, который военные РФ использовали для хранения боеприпасов, "Атеш" обнаружил командно-штабную машину и автомобили на гражданских номерах. Кроме этого, противник перевез на это место несколько единиц военной техники для того, чтобы пополнить потери на юге Украины.

22 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о проведении разведки в Заречном в Крыму. В результате было обнаружено базу хранения инженерной и скрытую позицию военной техники ВС РФ.