Уничтожение "Новочеркасска": на корабле во время атаки находились 77 моряков (видео)

Боеприпас попал в носовую часть корабля. После атаки враг окружил центральный район Феодосии и усилил проверку местных на улицах, рассказали координаторы подполья.

Related video

Во время атаки на БДК "Новочеркасск" в Феодосии 26 декабря находилось 77 российских моряков. Об этом сообщило издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.

"77 моряков находились на корабле "Новочеркасск" в момент атаки в порту Феодосии", — говорится в сообщении.

По данным издания, во время атаки боеприпас попал в носовую часть ВДК. Предварительно из 77 моряков пострадали минимум трое из них, однако точное количество неизвестно.

В Центре национального сопротивления 26 декабря рассказали, что оккупанты оцепили центральный район Феодосии и усилили проверку местных на улицах после уничтожения ВДК "Новочеркасск".

"Оккупанты ищут информаторов, которые по их мнению следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры", — говорится в сообщении Центра.

Координаторы подполья отметили, что подобные действия врага напоминают лишь истерику и не влияют на реальное положение вещей. В частности, россияне всегда будут под прицелом Сил обороны. Каждое их действие фиксируется и передается, тогда как средств поражения хватит на всех.

Атака по ВДК "Новочеркасск" у Феодосии

Ночью 26 декабря украинские военные атаковали БДК "Новочеркасск" в Феодосии в Крыму. По данным Воздушных сил, тактическая авиация атаковала корабль крылатыми ракетами. По словам главы оккупационной администрации Сергея Аксенова, в результате атаки погиб человек, еще двое получили ранения.

По информации представителя Воздушных сил Юрия Игната, в момент атаки корабль мог перевозить боеприпасы и иранские дроны-камикадзе типа Shahed в порты в Феодосию и на Запорожском направлении.

Напомним, согласно спутниковым снимкам, которые оказались в распоряжении журналистов, вследствие удара по БДК "Новочеркасск" частично затонуло еще одно судно. В СМИ считают, что речь идет о старом учебно-тренировочном корабле "УТС-150".