Знищення "Новочеркасск": на кораблі під час атаки перебували 77 моряків (відео)

Боєприпас влучив в носову частину корабля. Після атаки ворог оточив центральний район Феодосії та посилив перевірку місцевих на вулицях, розповіли координатори підпілля.

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Під час атаки на ВДК "Новочеркасск" у Феодосії 26 грудня перебувало 77 російських моряків. Про це повідомило видання ASTRA з посиланням на власні джерела.

"77 моряків перебували на кораблі "Новочеркасск" у момент атаки в порту Феодосії", — йдеться у повідомленн.

За даними видання, під час атаки боєприпас влучив в носову частину ВДК. Попередньо з 77 моряків постраждали мінімум троє з них, проте точна кількість невідома.

У Центрі національного спротиву 26 грудня розповіли, що окупанти оточили центральний район Феодосії та посилили перевірку місцевих на вулицях після знищення ВДК "Новочеркасск".

"Окупанти шукають інформаторів, які на їх думку слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури", — йдеться у повідомленні Центру.

Координатори підпілля наголосили, що подібні дії ворога нагадують лише істерику та не впливають на реальний стан речей. Зокрема, росіяни завжди будуть під прицілом Сил оборони. Кожна їхня дія фіксується та передається, тоді як засобів ураження вистачить на всіх.

Атака по ВДК "Новочеркасск" у Феодосії

Вночі 26 грудня українські військові атакували ВДК "Новочеркасск" у Феодосії в Криму. За даними Повітряних сил, тактична авіація атакувала корабель крилатими ракетами. За словами глави окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова, в результаті атаки загинула людина, ще двоє отримали поранення.

За інформацією речника Повітряних сил Юрія Ігната, в момент атаки корабель міг перевозити боєприпаси та іранські дрони-камікадзе типу Shahed у порти у Феодосію та на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, згідно з супутниковими знімками, які опинилися в розпорядженні журналістів, внаслідок удару по ВДК "Новочеркасск" частково затонуло ще одне судно. У ЗМІ вважають, що мова йде про старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150".