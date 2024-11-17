Назло Китаю: у Тайваня появятся современные истребители F-35?

Несмотря на передовые возможности стелс-истребителей F-35 Lightning II их приобретение на нужды воздушных сил Тайваня может не принести должного эффекта. Для защиты от Китая возможно понадобится другое вооружение.

Тайвань рассматривает возможности для укрепления своего оборонного потенциала в свете возможной китайской агрессии. По сообщениям, правительство острова всерьез раздумывает над закупкой стелс-истребителей F-35 Lightning II компании Lockheed Martin, а также дополнительных ракетных систем Patriot.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о том, как повлияют на воздушные силы Тайваня потенциальные поставки стел-истребителей F-35 Lightning II и какие существуют альтернативы.

Хотя такая покупка доказала бы серьезный подход Тайваня к своей обороне, эксперты полагают, что высокая стоимость и слишком большие сроки поставки сделают F-35 неэффективными для удовлетворения насущных потребностей Тайваня.

Вместо этого некоторые аналитики утверждают, что Тайвань больше выиграет от ушедших на пенсию кораблей ВМС США и надежных систем отрицания/отказа в доступе A2/AD, которые лучше справятся со сдерживанием потенциального десанта со стороны материкового Китая.

Тайвань рассматривает истребители F-35 для противодействия китайскому вторжению

Бывший, а ныне вновь избранный президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотели бы от своих союзников и партнеров большей активности в отношении расходов на оборону. Но мало кто ожидал, что это действительно привело бы к сделке, которую по силам провернуть самопровозглашенному специалисту по заключению сделок.

Самоуправляемый остров Тайвань, который Пекин рассматривает как отколовшуюся от материка провинцию и собирается рано или поздно вернуть под контроль, сообщил в понедельник, что будет добиваться разрешения на приобретение лучшего многоцелевого истребителя, находящегося сегодня на вооружении – а именно Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Financial Times сообщила, что "несколько человек, ознакомленных с ситуацией, сказали, что Тайбэй" может вскоре "запросить" дополнительные ракеты Patriot, а также стелс-истребитель пятого поколения.

"Тайваньцы думают о пакете, чтобы показать, что они настроены серьезно", – рассказал бывший сотрудник администрации Трампа экономическому изданию, добавив: "Если они решат действовать, они пойдут к советнику по национальной безопасности США и попросят очень агрессивный список американской техники".

Истребитель F-35 американских ВМС Фото: National interest

Трудно представить, что такой шаг не вызовет гнев Пекина, который рассматривает любую поддержку Тайваня со стороны США как противоречащую его интересам. Тем не менее, хотя Трамп был переизбран на второй срок менее недели назад, тайваньский чиновник по национальной безопасности, по сообщениям, провел "неофициальное обсуждение" с переходной командой Трампа, коснувшись также пакетов вооружений, которые могли бы понадобиться Тайбэю. Тайваньское правительство хочет продемонстрировать будущей администрации, что оно готово сделать серьезные инвестиции в свою национальную оборону.

"Существует довольно много крупных платформ и других видов техники, на которые наши вооруженные силы давно положили глаз, но не могли приобрести, так что нам есть из чего выбирать", – добавил тайваньский чиновник.

F-35 на первом месте

F-35 компании Lockheed Martin приняли на вооружение более десятка партнеров и союзников США по всему миру, и он остается самым массовым истребителем пятого поколения.

Но станет ли он лучшим выбором для Тайваня?

Самая большая проблема заключается в том, что даже если продажа будет одобрена, то самолет появится на острове спустя много лет, возможно, уже после 2027 года – именно тогда, как считается, могут завершиться приготовления Китая к амфибийному нападению на островное государство.

Китайское вторжение не является свершившимся фактом. Пока что.

То, что Пекин может вторгнуться, еще не означает, что он это сделает. Напротив, он может побряцать оружием и пригрозить вторжением, что он и делает на протяжении многих лет. Но приобретение Тайбэем F-35 в конечном итоге может заставить Пекин реализовать свои угрозы.

Палубный стелс-истребитель F-35B Фото: US Navy

Что еще важнее, для противодействия китайскому вторжению тайваньцам нужно нечто совершенно иное. Хотя многоцелевой истребитель может наносить удары по боевым кораблям ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), F-35 – слишком дорогостоящее противокорабельное средство.

"К сожалению, несмотря на невероятные возможности F-35 Lightning II, его высокая стоимость и характер конфликта с Китаем делают его неудачной инвестицией. Результаты украинских ВВС в конфликте с Россией еще больше подтверждают мысль о том, что даже передовые истребители Тайваня будут испытывать трудности в войне с Китаем", – писала Майя Карлин для The National Interest в начале этого года.

Лучшие варианты, чем F-35

F-35 – это лишь одна из нескольких платформ, которые Тайбэй выразил желание приобрести, и для страны с оборонным бюджетом, что не сравнится с бюджетом материкового Китая, было бы лучше запросить списанные американские военные корабли и больше ракетных батарей Patriot. Тайвань стремится получить отставные крейсеры с управляемыми ракетами класса Ticonderoga и фрегаты класса Perry.

Эти корабли вместе с "Пэтриотами" могли бы эффективно выполнять роль платформ для отказа/отрицания доступа (A2/AD), учитывая, что Китаю придется перебрасывать через Тайваньский пролив огромное количество военных и бронетехники.

Вашингтон, вероятно, согласится на такую сделку.

Как сообщает Financial Times, "во время первого срока Трампа" Белый дом "одобрил 11 поставок Тайваню на сумму 21 миллиард долларов". В них входили самолеты F-16 Fighting Falcon и основные боевые танки (ОБТ) M1 Abrams.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].