На зло Китаю: у Тайваню з'являться сучасні винищувачі F-35?

Незважаючи на передові можливості стелс-винищувачів F-35 Lightning II, їхнє придбання на потреби повітряних сил Тайваню може не принести належного ефекту. Для захисту від Китаю можливо знадобиться інше озброєння.

Тайвань розглядає можливості для зміцнення свого оборонного потенціалу у світлі можливої китайської агресії. За повідомленнями, уряд острова всерйоз роздумує над закупівлею стелс-винищувачів F-35 Lightning II компанії Lockheed Martin, а також додаткових ракетних систем Patriot.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про те, як вплинуть на повітряні сили Тайваню потенційні поставки стел-винищувачів F-35 Lightning II і які існують альтернативи.

Хоча така покупка довела б серйозний підхід Тайваню до своєї оборони, експерти вважають, що висока вартість і занадто великі терміни поставки зроблять F-35 неефективними для задоволення нагальних потреб Тайваню.

Замість цього деякі аналітики стверджують, що Тайвань більше виграє від кораблів ВМС США, які пішли на пенсію, і надійних систем заперечення/відмови в доступі A2/AD, які краще впораються зі стримуванням потенційного десанту з боку материкового Китаю.

Тайвань розглядає винищувачі F-35 для протидії китайському вторгненню

Колишній, а нині новообраний президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати хотіли б від своїх союзників і партнерів більшої активності щодо витрат на оборону. Але мало хто очікував, що це справді призвело б до угоди, яку до снаги провернути самопроголошеному фахівцеві з укладання угод.

Самоврядний острів Тайвань, який Пекін розглядає як провінцію, що відкололася від материка, і має намір рано чи пізно повернути під контроль, повідомив у понеділок, що домагатиметься дозволу на придбання кращого багатоцільового винищувача, який сьогодні перебуває на озброєнні, — а саме Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Financial Times повідомила, що "кілька людей, ознайомлених із ситуацією, сказали, що Тайбей" може незабаром "запросити" додаткові ракети Patriot, а також стелс-винищувач п'ятого покоління.

"Тайванці думають про пакет, щоб показати, що вони налаштовані серйозно", — розповів колишній співробітник адміністрації Трампа економічному виданню, додавши: "Якщо вони вирішать діяти, вони підуть до радника з національної безпеки США і попросять дуже агресивний список американської техніки".

Винищувач F-35 американських ВМС Фото: National interest

Важко уявити, що такий крок не викличе гнів Пекіна, який розглядає будь-яку підтримку Тайваню з боку США як таку, що суперечить його інтересам. Проте, хоча Трамп був переобраний на другий термін менш ніж тиждень тому, тайванський чиновник з національної безпеки, за повідомленнями, провів "неофіційне обговорення" з перехідною командою Трампа, торкнувшись також пакетів озброєнь, які могли б знадобитися Тайбею. Тайванський уряд хоче продемонструвати майбутній адміністрації, що він готовий зробити серйозні інвестиції у свою національну оборону.

"Існує досить багато великих платформ та інших видів техніки, на які наші збройні сили давно поклали око, але не могли придбати, тож нам є з чого вибирати", — додав тайванський чиновник.

F-35 на першому місці

F-35 компанії Lockheed Martin взяли на озброєння понад десяток партнерів і союзників США по всьому світу, і він залишається наймасовішим винищувачем п'ятого покоління.

Але чи стане він найкращим вибором для Тайваню?

Найбільша проблема полягає в тому, що навіть якщо продаж буде схвалено, то літак з'явиться на острові за багато років, можливо, вже після 2027 року — саме тоді, як вважається, можуть завершитися приготування Китаю до амфібійного нападу на острівну державу.

Китайське вторгнення не є доконаним фактом. Поки що.

Те, що Пекін може вторгнутися, ще не означає, що він це зробить. Навпаки, він може побрязкати зброєю і пригрозити вторгненням, що він і робить протягом багатьох років. Але придбання Тайбеєм F-35 зрештою може змусити Пекін реалізувати свої погрози.

Палубний стелс-винищувач F-35B Фото: US Navy

Що ще важливіше, для протидії китайському вторгненню тайванцям потрібно щось зовсім інше. Хоча багатоцільовий винищувач може завдавати ударів по бойових кораблях ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), F-35 — занадто дорогий протикорабельний засіб.

"На жаль, незважаючи на неймовірні можливості F-35 Lightning II, його висока вартість і характер конфлікту з Китаєм роблять його невдалою інвестицією. Результати українських ВПС у конфлікті з Росією ще більше підтверджують думку про те, що навіть передові винищувачі Тайваню зазнаватимуть труднощів у війні з Китаєм", — писала Майя Карлін для The National Interest на початку цього року.

Кращі варіанти, ніж F-35

F-35 — це лише одна з кількох платформ, які Тайбей висловив бажання придбати, і для країни з оборонним бюджетом, що не зрівняється з бюджетом материкового Китаю, було б краще запросити списані американські військові кораблі та більше ракетних батарей Patriot. Тайвань прагне отримати відставні крейсери з керованими ракетами класу Ticonderoga і фрегати класу Perry.

Ці кораблі разом із "Петріотами" могли б ефективно виконувати роль платформ для відмови/заперечення доступу (A2/AD) з огляду на те, що Китаю доведеться перекидати через Тайванську протоку величезну кількість військових і бронетехніки.

Вашингтон, імовірно, погодиться на таку угоду.

Як повідомляє Financial Times, "під час першого терміну Трампа" Білий дім "схвалив 11 поставок Тайваню на суму 21 мільярд доларів". До них входили літаки F-16 Fighting Falcon і основні бойові танки (ОБТ) M1 Abrams.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].