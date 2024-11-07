Зафиксирован пожар: появились новые спутниковые снимки захваченных россиянами "вышек Бойко" (фото)

В 48 км от западного побережья Крымского полуострова спутник зафиксировал новую "горячую" точку. Рядом пылает еще три зоны, в которых горит газ или возникло возгорание после атак Сил обороны Украины.

Неподалеку от оккупированного россиянами Крыма в зоне Одесского газового месторождения появился новый "факел", который заметили на спутниковых фото. Украинское командование не комментировало возможный инцидент в Черном море. О том, как обнаружили точку возгорания, рассказали на портале Центра журналистских расследований.

На портале проанализировали фото спутника Sentinel-2, который три года войны фиксировал состояние буровых установок рядом с оккупированным Крымом. Причины некоторых пожаров, которые пылают в течение полномасштабного вторжения — постоянная утечка газа из скважин. Кроме того, из-за боевых действий появляются новые "горячие" точки — именно их и заметили аналитики. В частности, в октябре 2024 года в Черном море обнаружили еще одно возгорание: в точке 45.34494, 31.86363 стало горячо "буквально на днях, 30 октября". Ни украинское командование, ни представители оккупационных властей ни о каких инцидентах не сообщали, отметили журналисты.

Первая зона пожаров расположена на расстоянии 50 км от острова Змеиный, пояснили на портале. "Вечный огонь", вероятно, впервые запылал после атаки ВСУ в июне 2022 года. Российские власти тогда заявили, что ударили по буровой установке "Таврида". Вторая зона появилась после атаки в августе 2024 года. Тогда ГУР и аналитики DeepState сообщили, что могла загореться морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) №17, на которой россияне установили средства РЭБ. Третья зона огня, 45.25821, 31.6735, появилась также в августе. Четвертая, которую заметили в октябре, расположена в 17 км к северо-востоку от третьей, свидетельствуют данные Googla maps (и в 50 км от мыса Тарханкут).

На Одесском месторождении насчитали 14 объектов, из них на четырех огонь пылает дольше всего, свидетельствуют данные наблюдений. В статье разместили коллаж с точками возгорания в Черном море. Коллаж создали на основе данных спутника: видны столбы дыма, иногда — что-то похожее на зоны открытого огня.

Война РФ и вышки Бойко — фото июля 2022 года Фото: investigator.org.ua Война РФ и вышки Бойко — фото сентября 2022 года Фото: investigator.org.ua Война РФ и вышки Бойко — фото февраля 2023 года Фото: investigator.org.ua Война РФ и вышки Бойко — фото января 2024 года Фото: investigator.org.ua Война РФ и вышки Бойко — фото августа 2024 года Фото: investigator.org.ua

Война РФ и "вышки Бойко" — детали

На портале спутникового слежения за пожарами FIMRS от NASA можно увидеть три крупных красных отметки в районе Черного моря, о котором говорится в расследовании. Просмотр архивных данных показывает, что эти точки фиксировались спутником в октябре и в ноябре. Иногда их три, иногда две или одна, иногда данных нет.

Отметим, в сентябре 2024 года бойцы ГУР рассказали о спецоперации, проведенной в указанном районе. Украина уничтожила военную технику, которую на вышках разместили ВС РФ. Тогда же представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что для удержания "вышек Бойко" Силам обороны понадобятся истребитель F-16.

Напоминаем, 5 ноября спикер ВМС прокомментировал бегство российского флота подальше от Крыма и украинских берегов. Тем временем 6 ноября источники Фокуса в ГУР рассказали об атаке дронов на порт "Каспийск" на расстоянии 1 200 км от Украины.