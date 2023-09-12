100 км на резиновых лодках: в ВМС ВСУ рассказали о деталях захвата "вышек Бойко" (видео)

По словам украинского морского офицера, Украина способна удержать буровые платформы в Черном море. Но для этого ей срочно необходимы истребители F-16.

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Представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал о спецоперации, которую провели Силы обороны в Черном море. В частности, объяснил некоторые детали относительно освобождения газодобывающих платформ "вышек Бойко", о чем накануне, 11 сентября, рассказали представители ГУР Минобороны. О событиях в Черном море шла речь во время эфира на портале "Радио Свобода".

По словам Плетенчука, к платформам добирались на резиновых лодках. При этом пришлось проплыть более 100 км и это было достаточно опасно для бойцов, участвовавших в спецоперации. К тому же кроме морских волн им угрожала российская авиация, которая проводит регулярные разведывательные полеты в "серой зоне" в Черном море.

Офицер отметил, что местность с лета 2022 года находилась в зоне огневого поражения — туда доставали ракетно-артиллерийские войска ВСУ. Напомнил о событиях годичной давности, как был поврежден военный корабль Василий Бех ЧФ РФ, который направлялся на остров Змеиный.

Сейчас для того, чтобы удержать эти платформы, Украина должна получить истребители F-16, уверен Плетенчук. Только такой инструмент даст возможность и дальше контролировать акваторию в 100-150 км от побережья.

"Вышки Бойко": детали спецоперации

"Вышки Бойко" — буровые газодобывающие платформы Украины в Черном море, расположенные в 100-150 км от берега. Платформы сгруппированы по две. Одна группа — платформы Крым-1 "Независимость" и "Таврида" — в 60 км к востоку от острова Змеиный и в 120 км от мыса Тарханкут. Вторая группа — платформы Крым-1 "Петр Годованец" и "Сиваш" — в 40 км от мыса Тарханкут в Крыму и в 160 км от Одессы. В первые дни войны российское командование закрепилось на этих сооружениях и попыталось разместить там аппаратуру для слежения.

Ориентировочное месторасположение "вышек Бойко" Фото: Google maps

11 сентября ГУР Минобороны сообщили, что платформы вернулись под контроль Украины. Рассказали, что пришлось принять бой с российским самолетом Су-30, тогда как спецназовцы находились на катерах.

Эксперты объяснили, почему важно контролировать платформы посреди моря. Во-первых, РФ не сможет добывать газ, который поставляла населению оккупированного Крыма. Во-вторых, уменьшит возможность для шпионажа за Украиной.

Напоминаем, 31 августа в ВСУ объяснили россиянам, как они могут уберечь Крымский мост. В частности, могут потопить весь свой Черноморский флот — только так защитятся от атак морских дронов. За несколько дней до этого заявления ГУР Минобороны продемонстрировало операцию на мысе Тарханкут. Видео показало, что разведчики имеют возможность свободно высадиться на оккупированном полуострове и свободно оттуда убраться.