ВСУ советуют россиянам затопить весь Черноморский флот, чтобы уберечь Крымский мост (видео)

В ВМСУ порекомендовали врагу взять пример с одного из своих адмиралов и утопить больше судов. В то же время спикер Дмитрий Плетенчук убежден, что защитить незаконное сооружение у оккупантов не получится, ведь они не откажутся от воровства.

Related video

В Военно-морских силах ВСУ посоветовали российским оккупантам не ограничиваться несколькими баржами и затопить весь свой флот в Черном море. Об этом известно из комментария спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона от 31 августа.

"Учитывая уроки истории, могу им посоветовать повторить тактику одного из их адмиралов и затопить сразу весь Черноморский флот. Кажется, что это будет лучшим решением и решит сразу много проблем. По крайней мере, сохранит жизни их личного состава", — сказал он.

Спикер ВМС подтвердил, что россияне затопили баржи вокруг Крымского моста. Он объяснил, что цель врага — защитить незаконное сооружение от атак.

"Но для того, чтобы его полностью перекрыть, надо, наверное, действительно закрыть судоходство в этом районе. И только тогда, может, будут какие-то гарантии, что туда ничего не доплывет. Другим способом, насколько это понятно, защитить они ее не могут", — подчеркнул Плетенчук.

Однако военный не верит, что РФ действительно решится перекрыть судоходство через Керченский пролив. По его словам, тогда захватчики не смогут грабить Запорожскую и Донецкую области. Он объяснил, что сейчас россияне вывозят с временно оккупированных территорий украинское зерно и металл, выключая автоматическую идентификационную систему (АИС).

Представитель ВСУ проинформировал, что в последнее время Россия усилила свою "пограничную" группировку вокруг Крымского моста.

"Керченский пролив охраняет не менее 10 единиц сейчас. Это, например, 6 катеров и 5 кораблей пограничной службы", — отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что пролив относится к территориальным водам Украины и все действия россиян в акватории — незаконны.

Комментарий Дмитрия Плетенчука (о Крымском мосте — с 1:24)

Напомним, также спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о том, как происходит ограбление украинских портов силами РФ. По его словам, преступления совершает "теневой флот" страны-агрессора.

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что во временно оккупированном Крыму "продолжается сезон бавовны". Она подчеркнула, что ВСУ "предупреждали" россиян об этом.