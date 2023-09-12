100 км на гумових човнах: у ВМС ЗСУ розповіли про деталі захоплення "вишок Бойка" (відео)

Зі слів українського морського офіцера, Україна здатна втримати бурові платформи у Чорному морі. Але для цього їй терміново необхідні винищувачі F-16.

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Речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів про спецоперацію, яку провели Сили оборони у Чорному морі. Зокрема, пояснив деякі деталі стосовно звільнення газовидобувних платформ "вишок Бойка", про що напередодні, 11 вересня, розповіли представники ГУР Міноборони. Про події у Чорному морі ішлося під час ефіру на порталі "Радіо Свобода".

Зі слів Плетенчука, до платформ діставались на гумових човнах. При цьому довелось проплисти більш як 100 км і це було досить небезпечно для бійців, які брали участь у спецоперації. До того ж крім морських хвиль їм загрожувала російська авіація, яка проводить регулярні розвідувальні польоти у "сірій зоні" в Чорному морі.

Офіцер зазначив, що місцевість з літа 2022 року перебувала у зоні вогневого ураження — туди діставали ракетно-артилерійські війська ЗСУ. Нагадав про події річної давнини, як було пошкоджено військовий корабель Василь Бех ЧФ РФ, який прямував на острів Зміїний.

Наразі для того, щоб втримати ці платформи, Україна повинна отримати винищувачі F-16, впевнений Плетенчук. Лише такий інструмент дасть можливість і далі контролювати акваторію за 100-150 км від узбережжя.

"Вишки Бойка": деталі спецоперації

"Вишки Бойка" — бурові газовидобувні платформи України у Чорному морі, розташовані за 100-150 км від берега. Платформи згруповані по дві. Одна група — платформи Крим-1 "Незалежність" і "Таврида" — за 60 км на схід від острова Зміїний та за 120 км від мису Тарханкут. Друга група — платформи Крим-1 "Петро Годованець" та "Сиваш" — за 40 км від мису Тарханкут в Криму та за 160 км від Одеси. У перші дні війни російське командування закріпилась на цих спорудах і спробувало розмістити там апаратура для стеження.

Орієнтовне місцерозташування "вишок Бойка" Фото: Google maps

11 вересня ГУР Міноборони повідомили, що платформи повернулись під контроль України. Розповіли, що довелось прийняти бій з російським літаком Су-30, тоді як спецпризначенці перебували на катерах.

Експерти пояснили, чому важливо контролювати платформи посеред моря. По-перше, РФ не зможе видобувати газ, який постачала населенню окупованого Криму. По-друге, зменшить можливість для шпигування за Україною.

Нагадуємо, 31 серпня в ЗСУ пояснили росіянам, як вони можуть вберегти Кримський міст. Зокрема, можуть потопити весь свій Чорноморський флот — лише так зможуть захиститись від атак морських дронів. За кілька днів до цієї заяви ГУР Міноборони продемонструвало операцію на мисі Тарханкут. Відео засвідчило, що розвідники мають можливість вільно висадитись на окупованому півострові та вільно звідти забратись.