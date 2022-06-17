Українські війська вдарили ракетами Harpoon по буксиру РФ "Василий Бех" (відео)

Російське судно із ЗРК "Тор" прямувало на острів Зміїний. На його борту було озброєння, боєприпаси та моряки Чорноморського флоту РФ.

Українські війська завдали удару по рятувальному буксирному судну Чорноморського флоту РФ "Рятувальник Василь Бех" (СБ-739), який транспортував російських військових і зенітно-ракетний комплекс "Тор" на тимчасово окупований острів Зміїний. Про це у п'ятницю, 17 червня, повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України у своєму Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"В акваторії Чорного моря був уражений буксир Чорноморського флоту "Василий Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту", — йдеться у повідомленні українських військових.

[ + – ] Допис ВМС ЗСУ

У публікації наголошується, що наявність на борту буксира ЗРК "Тор" не завадило ВМС ЗСУ вразити ціль.

Зі свого боку керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що українські військові застосували проти судна ракети Harpoon.

[ + – ] Допис Марченко

"Василий Бех" водотоннажністю 1 605 тонн був побудований на судноремонтному заводі в Астрахані й увійшов до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році. Відомо, що на борту судна є 36 місць для тих, кого рятують, а екіпаж становить 26 осіб.

ЗРК "ТОР" — всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Приблизна вартість становить 25 млн доларів.

Нагадаємо, нещодавно у Збройних силах України підтвердили намір завдати удару по Керченському мосту, який ще називають "Кримським". Це може статися після того, як Київ отримає необхідне озброєння.

Також ми писали про те, як українські військові збили експериментальний розвідувальний безпілотник "Мерлин-ВР".