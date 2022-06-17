Украинские войска ударили ракетами Harpoon по буксиру РФ "Василий Бех" (видео)

Российское судно с ЗРК "Тор" направлялось на остров Змеиный. На его борту было вооружение, боеприпасы и моряки Черноморского флота РФ.

Украинские войска нанесли удар по спасательному буксирному судну Черноморского флота РФ "Спасатель Василий Бех" (СБ-739), который транспортировал российских военных и зенитно-ракетный комплекс "Тор" на временно оккупированный остров Змеиный. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в своем Facebook.

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"В акватории Черного моря был поражен буксир Черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота", — говорится в сообщении украинских военных.

[ + – ] Пост ВМС ВСУ

В публикации отмечается, что наличие на борту буксира ЗРК "Тор" не помешало ВМС ВСУ поразить цель.

В свою очередь руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что украинские военные применили против судна ракеты Harpoon.

[ + – ] Пост Марченко

"Василий Бех" водоизмещением в 1605 тонн был построен на судоремонтном заводе в Астрахани и вошел в состав Черноморского флота РФ в 2017 году. Известно, что на борту судна имеется 36 мест для спасаемых, а экипаж составляет 26 человек.

ЗРК "ТОР" — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, который предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Приблизительная стоимость составляет 25 млн долларов.

Напомним, недавно в Вооруженных силах Украины подтвердили намерение нанести удар по Керченскому мосту, который еще называют "Крымским". Произойти это может после того, как Киев получит необходимое вооружение.

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