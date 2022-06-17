ВСУ сбили российский экспериментальный беспилотник "Мерлин-ВР" (фото)

Подразделение ПВО сбило дрон с гибридным двигателем, который должен был обеспечить бесшумную работу при выполнении боевых задач.

Украинские военные сбили экспериментальный разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР", который был показан общественности лишь 9 месяцев назад. Об этом сообщает волонтер и блогер Павел Кащук в Фейсбуке.

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Как пишет волонтер, сбили беспилотник с гибридным двигателем силы противовоздушной обороны. По задумке разработчиков силовая установка должна была обеспечивать бесшумную работу БПЛА в ходе выполнения боевых задач.

[ + – ] Сбитый Мерлин-ВР

"Поздравляю украинских ПВО-шников с уничтожением новейшего скрепного "самолета-неведимки" Мерлин-ВР. И это не шутки", — написал Кащук.

Разработкой беспилотника занимался смоленский завод "Современных телекоммуникационных технологий". Его характеризовали как уникальную разработку с гибридным двигателем. Он должен был снизить шум дрона при сохранении высокой дальности полета. Заявленные характеристики БПЛА:

время полета — 10 часов

высота полета — 5 км

полезная нагрузка — 6,5 кг

Как пишет Defense Express, в РФ должен был решаться вопрос проведения испытаний, не говоря уже о серийном производстве и принятии на вооружении. Использование экспериментального БПЛА может говорить о дефиците штатных средств разведки или невозможность их применения из-за ВСУ. В ином случае найти объяснение причин использования экспериментального дрона сложно.

Напомним, украинские специалисты восстанавливают трофейные Т-90А для передачи их в ряды ВСУ.

Также сообщалось, что трофейный КамАЗ "Тайфун" поступил на службу ВСУ после его захвата в боях за Охтырку.