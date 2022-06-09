Украинское предприятие ремонтирует трофейные Т-90А для передачи их в ВСУ (фото)

Т-90А — это одна из последних модификаций танка. В нем установлено французское оборудование компании Thales.

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Два российских танка Т-90А были захвачены украинскими военными. Теперь бронетехника проходит ремонт прежде чем попасть в строй ВСУ. Об этом сообщается в блоге Ukraine Weapons Tracker.

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Танки Т90-А — это одни из самых современных танков, которые Россия бросила для вторжения в Украину. Ныне они проходят восстановление в одном из предприятий.

"После ремонта эти два станут в ряды украинских Вооруженных сил", — подчеркивается в публикации.

[ + – ] Т-90А поступят на службу ВСУ

Т-90А — это модификация базовой версии танка Т-90, который в свою очередь является глубокой модернизацией Т-72. Основное отличие от базового варианта состоит в том, что в него установили более мощный двигатель В-92С2 на 1000 л.с. За счет этого максимальная скорость танка возросла до 70 км/ч с 65.

Танк получил более качественное тепловизионное оборудование с французской матрицей Thales "Catherine FC", а также иную башню с динамической защитой против бронебойного подкалиберного снаряда. Также было усилено бронирование верхней лобовой детали корпуса. Всего на вооружении армии РФ находится около 30 танков Т-90А, из которых уничтожено и захвачено 19.

Напомним, 17 мая в армию РФ передали партию танков Т-90М "Прорыв". Ранее такой танк уничтожали бойцы харьковской теробороны из гранатомета.