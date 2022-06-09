Українське підприємство ремонтує трофейні Т-90А для передачі їх до ЗСУ (фото)

Т-90А це одна з останніх модифікацій танка. В ньому встановлено французьке обладнання Thales.

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Два російські танки Т-90А захоплені українськими військовими. Тепер бронетехніка проходить ремонт перш ніж потрапити до ладу ЗСУ. Про це повідомляють у блозі Ukraine Weapons Tracker.

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Танки Т90-А — це одні з найсучасніших танків, які Росія кинула на вторгнення в Україну. Нині вони проходять відновлення в одному з підприємств.

"Після ремонту ці два надійдуть до лав українських Збройних сил", — наголошують у публікації.

[ + – ] Т-90А надійдуть на службу ЗСУ

Т-90А — це модифікація базової версії танка Т-90, який, зі свого боку, є глибокою модернізацією Т-72. Основна відмінність від базового варіанта полягає в тому, що в нього встановили потужніший двигун В-92С2 на 1000 к.с. Внаслідок цього максимальна швидкість танка зросла до 70 км/год із 65.

Танк отримав якісніше тепловізійне обладнання з французькою матрицею Thales Catherine FC, а також іншу башту з динамічним захистом проти бронебійного підкаліберного снаряда. Також посилено бронювання верхньої лобової деталі корпусу. Всього на озброєнні армії РФ знаходиться близько 30 танків Т-90А, з яких знищено та захоплено 19.

Нагадаємо, 17 травня до армії РФ передали партію танків Т-90М "Прорив". Раніше такий танк знищували бійці харківської тероборони із гранатомета.