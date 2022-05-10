З'явилося відео знищення найсучаснішого танка ЗС РФ Т-90М "Прорив"

Бійці територіальної оборони знищили останню модифікацію танка із гранатомета Carl Gustaf.

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У районі Старого Салтова українські бійці територіальної оборони знищили найтехнологічніший танк Т-90М "Прорив". Про це повідомляють на каналі "Бутусов Плюс" у YouTube.

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Бійці 227-го Харківського батальйону 127-ї бригади територіальної оборони знищили Т-90М "Прорив" гранатометом Carl Gustaf. Відомо, що бій стався на околицях Старого Салтова, який нещодавно відвоювали українські військові.

[ + – ] Бій із російським танком стався в районі Старого Салтова

Знищення російського танка сталося 4 травня. Російські війська спробували знову зайти до населеного пункту. В наступ відправили ротно-тактичну групу з трьома танками, 7 БМП та кілька бронетранспортерів МТ-ЛБ. Під час бою, крім Т-90М "Прорив", знищено МТ-ЛБ.

"Бійці бригади з гранатометів знищили плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ та ворожий танк. Також наші захисники захопили трофеї представників російської армії", — заявили в теробороні.

Т-90М — це остання модифікація танка Т-90, який, зі свого боку, є модернізованим Т-72. На озброєння ЗС РФ є близько 100 танків цієї модифікації. Це також перший зафіксований випадок знищення танка.

Нагадаємо, 9 травня Генштаб показав знищений Т-90М "Прорив".

25 квітня стало відомо, що ЗС РФ перекинули новий Т-90М на харківський напрямок. Танк був у спеціальній "Накидці", що зменшує його помітність.