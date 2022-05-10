Появилось видео уничтожения самого современного танка ВС РФ Т-90М "Прорыв"

Бойцы территориальной обороны уничтожили последнюю модификацию танка из гранатомета Carl Gustaf.

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В районе Старого Салтова украинские бойцы территориальной обороны уничтожили самый технологичный танк Т-90М "Прорыв". Об этом сообщается на канале "Бутусов Плюс" в YouTube.

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Бойцы 227-го Харьковского батальона 127-й бригады территориальной обороны уничтожили Т-90М "Прорыв" гранатометом Carl Gustaf. Известно, что бой произошел на окраинах Старого Салтова, который недавно отвоевали украинские военные.

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Уничтожение российского танка произошло 4 мая. Российские войска предприняли попытку вновь зайти в населенный пункт. В наступление отправили ротно-тактическую группу с тремя танками, 7 БМП и несколько бронетранспортеров МТ-ЛБ. В ходе боя кроме Т-90М "Прорыв" была уничтожена МТ-ЛБ.

"Бойцы бригады из гранатометов уничтожили плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ и вражеский танк. Также наши защитники захватили трофеи представителей русской армии", — заявили в теробороне.

Т-90М — это последняя модификация танка Т-90, который в свою очередь является модернизированным Т-72. На вооружение ВС РФ есть около 100 танков этой модификации. Это также первый зафиксированный случай уничтожения танка.

Напомним, 9 мая Генштаб показал уничтоженный Т-90М "Прорыв".

25 апреля стало известно, что ВС РФ перебросили новейший Т-90М на харьковское направление. Танк был в специальной "Накидке", уменьшающую его заметность.