Освятили та відправили на фронт. Армії РФ передали партію нових танків Т-90М (відео)

З опублікованого "Уралвагонзаводом" ролика стає зрозуміло, що підсанкційне підприємство відправило війську близько десятка машин.

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Розташований у Нижньому Тагілі "Уралвагонзавод" (входить до держкорпорації "Ростех") відправив російській армії партію новітніх танків Т-90М "Прорив", повідомила пресслужба підприємства.

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Під час мітингу, проведеного на території заводу, офіційні особи заявили про те, що відправка танків є доказом роботи заводу та пообіцяли й надалі випускати військову техніку "на підтримку Росії, військових і президента".

Також партію танків освятив православний священик. "Існує така традиція освячувати в тому числі й зброю, щоб допомога та благословення, захист Божий був присутній на цій зброї", — сказав він.

Разом із танками Т-90М "Прорив" російським військовим відправили малюнки та листи дітей працівників підприємства й ікони Дмитра Донського, який вважається покровителем воїнів.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну різні країни стали включати "Уралвагонзавод" у списки санкцій. У березні навіть нейтральна Швейцарія за Євросоюзом ввела санкції проти 200 фізичних осіб і ще дев'яти російських структур, зокрема проти цього підприємства.

Незабаром співробітники "Уралвагонзаводу" стали скаржитися на те, що тепер частина персоналу отримує 2/3 оплати праці та практично не займається своєю основною діяльністю.

Виступаючи 12 травня перед Сенатом США, міністерка торгівлі Джина Раймондо заявила про те, що антиросійські санкції сильно вдарили по підприємствах військово-промислового комплексу РФ. За її словами, в умовах заборони продажу західних технологій російські інженери змушені використовувати у військовій техніці чипи, призначені для побутової техніки.

Раймондо повідомила також, що має дані про те, що "Уралвагонзавод" і Челябінський тракторний завод зупинили виробництво через брак необхідних комплектуючих. Це пов'язане з тим, що російський ВПК значною мірою залежить від поставок західної електроніки.

Виготовлення танка займає багато часу, найімовірніше, виробництво відправленої зараз партії Т-90М розпочалося задовго до запровадження санкцій.

Нещодавно українські журналісти опублікували кадри знищення такого танка в районі Старого Салтова, який нещодавно повернувся під контроль ЗСУ.