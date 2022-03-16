Швейцарія ввела санкції проти низки громадян та організацій з РФ

Згідно з рішенням влади, список санкцій був розширений на 200 осіб і дев'ять структур. Наразі загальний список повністю відповідає аналогічному документу в ЄС.

Швейцарія слідом за Європейським союзом запровадила санкції проти 200 фізичних осіб та ще дев'яти структур. Так йдеться на сайті швейцарського уряду.

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"Тепер санкції діють щодо ще 197 фізичних осіб: йдеться про фінансові санкції та обмеження на в'їзд. Крім того, вводяться санкції проти ще дев'яти структур. Вносячи цю поправку, Швейцарія прийняла останні зміни Євросоюзу щодо фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями. Список санкцій Швейцарії тепер повністю повторює список санкцій ЄС", – йдеться в заяві.

Так, у списки санкцій Швейцарії потрапили такі російські бізнесмени і мільярдери:

Роман Абрамович — власник ФК "Челсі";

Андрій Мельниченко – основний бенефіціар міжнародного виробника добрив Єврохім та вугільно-енергетичної компанії СВЕК, яхту якого нещодавно заарештували;

Олександр Винокуров — акціонер та член ради директорів торгової роздрібної мережі "Магніт" та франшизи KFC;

Вадим Мошкович – великий аграрій;

Дмитро Пумпянський та його син Олександр – власник кількох металургійних компаній;

Дмитро Мазепін та його син Нікіта – голова ради директорів Об'єднаної хімічної компанії "Уралхім";

Михайло Осеєвський — президент ПАТ "Ростелеком".

А також до списку потрапили такі підприємці та топменеджери, як Андрій Гур'єв, Дмитро Конов, колишній гендиректор "Аерофлоту" Михайло Полубоярінов та гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст.

Також обмежувальні заходи Швейцарія запроваджує проти компаній "Роснефть-Аеро", АТ "Рособоронекспорт", АТ НВО "Високоточні комплекси", ПАТ "Курганмашзавод", АТ "Вертольоти Росії", ПАТ ОАК, АТ "Об'єднана суднобудівна корпорація", АТ "Науково- виробнича корпорація УралВагонЗавод", АТ "Зеленодольський завод імені О. М. Горького".

Нагадаємо, раніше, наприкінці лютого, після вторгнення ЗС РФ в Україну Швейцарія запровадила персональні фінансові санкції щодо президента РФ Володимира Путіна, голови уряду Михайла Мішустіна та голови МЗС Сергія Лаврова.

Але російські олігархи намагаються заховати свої активи. Вони навіть переводять їх у криптовалюту. Так, компанія Elliptic, що спеціалізується на дослідженні операцій у блокчейнах, розкрила адреси 15 мільйонів віртуальних гаманців із криптовалютою, пов'язаних зі злочинною діяльністю в РФ. А, крім того, надала дані про сотні тисяч гаманців з криптовалютою, які, ймовірно, можуть належати російським олігархам, які потрапили під санкції. За словами співзасновника Elliptic Тома Робінсона, один із таких гаманців містить активи в мільйони доларів.