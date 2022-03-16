Експерти виявили криптогаманець російського олігарха з активами на мільйони доларів

Криптовалюту можуть використовувати для обходу санкцій, упевнені фахівці Elliptic.

Компанія Elliptic, що спеціалізується на дослідженні операцій у блокчейнах, має інформацію про криптогаманці тих громадян РФ, які перебувають під міжнародними санкціями. Про це пише агентство Bloomberg.

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Elliptic розкрила адреси 15 мільйонів віртуальних гаманців з криптовалютою, які пов'язані зі злочинною діяльністю в Росії, а також сотні тисяч гаманців, які, ймовірно, належать олігархам, що потрапили під санкції, та їхнім помічникам з Росії. За словами співзасновника Elliptic Тома Робінсона, один із таких гаманців містить активи з мільйонами доларів. Компанія заявила, що надіслала всю зібрану інформацію владі.

Фахівці також визначили понад 400 онлайн-сервісів, за допомогою яких користувачі можуть анонімно купувати криптовалюту за рублі. Як заявив Том Робінсон, активність таких бірж за минулий тиждень збільшилася втричі, порівнюючи з показниками за тиждень до вторгнення Росії до України.

"Криптовалюту можна використовувати для обходу санкцій. Питання в тому, в якому масштабі. Нереалістично, що олігархи можуть повністю обійти санкції, перевівши все своє багатство в криптовалюту", — прокоментував Том Робінсон в інтерв'ю. — Криптовалюту легко відстежувати. Криптовалюту може й використовуватимуть для обходу санкцій, але це не панацея".

Як наголосило Bloomberg, Elliptic зробила заяву на тлі суперечок про те, чи можуть росіяни використати криптовалюту для обходу обмежень санкцій після нападу на Україну. Прямо зараз влада західних країн конфіскує яхти, закордонні фіатні активи російських олігархів, і деякі експерти побоюються, що бізнесмени переведуть свої капітали в біткоїни, Tether або інші цифрові засоби, які забезпечують відносну конфіденційність.

Раніше писали, що росіяни продають криптовалюту на мільярди доларів в ОАЕ, щоб оминути санкції. Багато хто також вкладає цифрові активи в нерухомість, сподіваючись зберегти своє багатство. Одна з арабських фірм за 10 днів отримала кілька запитів на продаж криптовалюти й найменша сума угоди склала $2 млрд.

Експерти також розповіли, як криптовалюти допомагають Україні та Росії під час війни. Українці намагаються безпечно вивести свої гроші за кордон, побоюючись збою банківської системи, а росіяни вкладаються в цифрові валюти через санкційні обмеження та падіння курсу рубля.