Як криптовалюти допомагають Україні та Росії під час війни: думки експертів

Криптовалютні технології настільки сильно впливають на ситуацію, що The Washington Post назвало вторгнення РФ в Україну "першою криптовалютною війною".

У ході війни Росії проти України криптовалюта допомагає обом сторонам. Експерти розповіли виданню Vox, як саме використовуються блокчейн-технології на тлі ескалації конфлікту.

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Криптографічні технології й раніше використовувалися в межах міжнародних конфліктів, проте тепер набули небувалого розмаху — деякі навіть називають вторгнення Росії в Україну "першою у світі криптовійною", передає видання The Wasgington Post. Головна причина полягає в тому, що вона дозволяє людям здійснювати операції без участі банків та інших традиційних фінансових установ.

Як криптовалюта допомагає українцям під час війни

Криптовалюта стала важливою частиною світової фінансової системи, а тому війна неминуче торкнулася і її. Активісти з усього світу відправляють кошти для підтримки української армії — вже зібрали цифрових "монет" на $15 млн, повідомляє Vox з посиланням на Elliptic (міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вдалося зібрати $12,7 млн).

Деякі українці побачили в криптовалюті альтернативу державним і приватним фінансовим установам, яким не довіряють у воєнний час через загрозу втрати кошти. Українці, які евакуювалися, можуть переводити кошти в крипту, щоб потім безпечно конвертувати її назад у фіатну валюту вже за кордоном, ризикуючи втратити значні суми через падіння курсу.

"Той факт, що криптовалюту не можна заморозити і що її можна використовувати інкогніто, дуже важливий. Саме тому біткоїн є важливим гуманітарним інструментом", — пояснив Алекс Гладштейн, головний спеціаліст зі стратегії Фонду прав людини.

Як зазначив Гладштейн, деякі за допомогою криптографії намагаються зберегти багатство, побоюючись краху економіки. НБУ призупинив електронні грошові перекази та блокує зняття іноземної валюти, на тлі таких заходів торги на українській криптоплатформі Kuna на другий день вторгнення російських військ, 25 лютого, досягли максимального рівня з травня 2021 року.

Використовувати криптовалюту не завжди просто, особливо в критичний час, для цього потрібен інтернет, комп'ютер, що справно працює, і навички роботи з криптографією. Існують тисячі криптовалют, і не всі вони працюють однаково, ба більше, не все можна купити. Наприклад, зараз багато користувачів скаржаться на проблеми з придбанням Tether, цифрової валюти, прив'язаної до долара США.

"Це може спрацювати для деяких людей, але їм потрібно спочатку розморозити свої активи, перевести їх у цифрову валюту, а потім зуміти вибратися з країни, що проблематично. А потім, коли вони виберуться, сподіватися, що активи не надто знеціняться", — зазначив Джуліо Коппі, глобальний фахівець із цифрових технологій Норвезької ради в справах біженців.

Наразі біткоїн або інші криптоактиви принесуть найбільшу користь людям, які придбали їх наперед. До цієї категорії належать мільйони жителів України, яка, за даними дослідницької компанії Chainalysis, займає четверте місце у світі з використання криптографії. Цьому посприяв нещодавно ухвалений Верховною Радою закон про легалізацію криптовалют.

Якщо ви хочете допомогти ЗСУ, ви можете перевести частину активів на ці гаманці:

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

SOL — 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

Ця інформація надана Держспецзв'язку.

Криптовалюта "на службі" в РФ

Як зазначає Vox, перевагами криптовалюти користуються не лише захисники, а й агресор. За допомогою біткоїна та альткоїнів Росія може обходити санкції США й інших союзників України. Проте власники криптовалют можуть стати метою хакерів, адже технологія не є на 100% безпечною — відомі численні випадки злому криптогаманців або криптовалютних бірж.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада США побоювалася, що криптовалюти можуть послабити вплив економічних санкцій. За даними New York Times, уряд РФ розробляє цифровий рубль, а російські програмісти запускають інструменти, які допомагають приховати походження транзакцій.

Так компанії, яким заборонено вести бізнес із Росією, можуть використовувати криптовалюту для здійснення платежів. Колишній федеральний прокурор США Майкл Паркер припустив, що російський уряд підготувався до запровадження жорстких санкцій і знайшов альтернативні шляхи. Як історичний приклад служить Іран: дослідники аналітичної компанії Elliptic виявили, що країна використала майнінг біткоїнів для обходу торгових ембарго.

Щоб перешкодити оминанню санкцій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав криптовалютні та блокчейн-платформи заблокувати гаманці російських користувачів. У Білому домі також розглядають варіанти санкцій, які можна застосувати до криптовалютних активів росіян, і попросили криптобіржі обмежити доступ для осіб, які потрапили під обмеження.

Криптовалюту також можна використовувати для фінансування сепаратистів. За словами голови дослідницького відділу Elliptic Джесс Саймінгтон, проросійські сепаратисти отримували гроші в криптовалюті під час анексії Криму й окупації Донбасу.

Крім того, згідно з результатами дослідження Chainalysis, три чверті викупів після атак вірусів-здирників у 2021 році отримали хакери, пов'язані з Росією. У ніч із 13 на 14 січня українські урядові сайти зазнали кібератаки, і злочинці вимагали викуп саме в біткоїнах.

Раніше Михайло Федоров заявив, що українська криптоспільнота оголосила винагороду за інформацію про криптогаманці російських і білоруських політиків, а також наближених до них людей. За словами міністра, таким чином можна повністю знецінити віртуальні активи окупантів.